Makyajlı 2023 Kia Ray, yeni tasarımıyla geldi

2011'de piyasaya sürülen ve 2017'de ilk makyaj operasyonunu geçiren Kia Ray, yenilenen versiyonuyla karşımıza çıktı.

Kia'nın ülkemizde satışa sunduğu Picanto modelinin Güney Kore'de bir kardeşi daha var. İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen küçük otomobil Kia Ray, 2023 model yılı için bir kez daha makyaj operasyonu geçirdi.

2023 Kia Ray, 3595 mm uzunluğa, 1595 mm genişliğe ve 1700 mm yüksekliğe sahip. Makyajla birlikte, yeni Kia logosuna geçiş yapıldığını görüyoruz.

Tampon tasarımı elden geçirilen yeni model, eskiye göre daha sade bir hale geldi. Arkada ise parlak siyah şeritlerle birbirine bağlanan yeni stoplar, reflektörler ve siyah arka difüzör dikkat çeken yenilikler arasında.

Kia Ray teknik detaylar

Teknik detaylar henüz açıklanmasa da normalde Kia Ray'de 4 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 1.0 litre MPI motor bulunuyor. Arıca Kia Ray'in tamamen elektrikli versiyonu da mevcut.

Şirketin ilk elektrikli seri üretim modeli olma özelliği taşıyan araçta 50 kW elektrik motoru ve 16.4 kWsa lityum iyon batarya ile 138 kilometre sürüş menzili sunuluyor.

Eylülde satışta

2023 Kia Ray modelinin eylül ayında Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor.