Makyajlı 2023 Mercedes-Benz A Serisi tanıtıldı

İç ve dış tasarımda küçük dokunuşlarla güncellenen Mercedes-Benz A-Serisi görücüye çıktı.

Alman otomobil üreticisi Mercedes, A serisine küçük dokunuşlar yaparak makyajladı. Hatchback ve sedan formunda karşımıza çıkan 2023 Mercedes-Benz A-Serisi, aynı zamanda hafif hibrit desteğine de sahip.

Makyajlı Mercedes-Benz A Serisi'nin tasarımında neredeyse hiç değişiklik yok. Kabin tarafında da fazla bir değişiklik göze çarpmıyor.

7 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç multimedya ekranı standart olarak gelirken, 10.25'er inçlik bitişik ekranlardan oluşan panel ise opsiyon olarak tercih edilebiliyor.

Yeni Mercedes A Serisi motor seçenekleri

Kaputun altındaki seçeneklere bakıldığında ise benzinli motorların 48V hafif hibrit teknolojisiyle donatıldığını görüyoruz.

Bu motorlar standart olarak 7 veya 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Hafif hibrit teknolojisi, 10 kW fazladan destek ile kalkışlarda aracın daha çevik olmasını sağlıyor.

2023 Mercedes-Benz A Serisi'nin şarj edilebilir hibrit versiyonlarında (A 250 e) ise elektrik motoru 80 kW güç ve 300 Nm tork üretiyor.

15.6 kWsa'lik bataryada AC şarj opsiyonu artık 7.4 kW yerine 11 kW olacak şekilde güçlendiriliyor.

Makyajlı 2023 Mercedes-Benz A Serisi; A 180, A 200, A 220 4MATIC, A 250 4MATIC, A 180 d, A 200 d ve A 220 d olmak üzere benzinli ve dizel motorlarla satılmaya devam edecek.