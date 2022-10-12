Makyajlı 2023 Nissan Versa tanıtıldı

ABD'de satışa sunulması planlanan 2023 Nissan Versa, yenilenen yüzüyle görücüye çıktı.

Nissan, Amerika'daki kompakt sedan modeli Versa'yı 2023 model yılına güncelledi ve otomobilde bazı küçük değişiklikler dikkat çekti.

2023 Nissan Versa, küçük panjur ve onu saran V şekilli krom çerçeveden kurtularak çok daha büyük bir panjura geçti.

Yenilenen Versa, üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak: S, SV ve SR. Giriş seviyesinde 15 inç çelik jantlar, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, üç adet USB girişi ve anahtarsız giriş özelliği karşımıza çıkıyor..

SR'da dokunmatik ekranın boyutu 8 inç'e yükselirken; 17 inç jantlar, akıllı hız sabitleyici, otomatik klima kontrolleri ve daha fazla bağlanabilirlik özelliği pakette yer alıyor.

Nissan Versa teknik detaylar

2023 Nissan Versa'nın kaputu altındaki motorda herhangi bir güncelleme yapılmadı.

Önceki versiyonda bulunan 1.6 litre dört silindirli benzinli motor, bu versiyonda da karşımıza çıkıyor ve 122 hp güç, 154 Nm tork üretmeye devam ediyor.

Giriş seviyesindeki S versiyonu standart olarak 5 ileri manuel şanzımanla gelirken X-Tronic CVT şanzıman da opsiyon olarak sunuluyor. SV ve SR'da ise otomatik şanzıman standart olarak geliyor.

Aralıkta Amerika'da satışa sunulması planlanan modelin fiyatı henüz belli değil. Ancak güncel versiyonun fiyatı 20 bin dolardan başlıyor.