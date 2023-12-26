Makyajlı 2024 Volkswagen Golf'ten ilk görsel geldi Alman otomotiv devi Volkswagen, makyajlı Golf ile ilgili ilk ipucunu görselini paylaştı. İşte otomobil hakkında tüm bilinenler.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılında Golf'ün güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Volkswagen, GTI de dahil olmak üzere tüm Golf varyantlarından manuel şanzıman seçeneğini kaldıracak.

Volkswagen böylece Golf'ü, katı Euro 7 çevre standartlarına uyumlu hale getirmiş olacak.

Türkiye'ye manuel vitesle gelecek

Markadan gelen bilgiye göre, makyajlı Volkswagen Golf, Türkiye pazarı için Impression donanım seviyesinde manuel vitesle getirilmeye devam edecek.

Makyajlı Golf için yeni sürüş asistan teknolojileri de planlanıyor. Bunlardan bir tanesi de otomatik park fonksiyonuyla güncellenen Park Asistanı olacak.

İlk ipucu görseli geldi

2023 yılında satışa sunduğu modelleri gösteren bir sunum hazırlayan marka, makyajlı Golf'ün karanlık bir fotoğrafını göstermeyi de ihmal etmedi.

Görünen o ki, burada bahsedilen, üretime oldukça yakın bir prototip. Bu, tanıtım sürecine kadar bazı değişikliklerin yapılma ihtimali olduğunu gösterse de son ürünün büyük ölçüde fotoğraftaki haliyle benzer olacağı anlamına geliyor.

Teknik detaylar

Volkswagen, makyaj operasyonunda Golf'ün şarj edilebilir hibrit motorlarına odaklanacak. eHybrid ve GTE versiyonlarında 1.4 litre dört silindirli motorlar yerine EA211 Evo kodlu 1.5 litre turbo dört silindirli motorlar kullanılacak.

Bu geçiş kapsamında daha fazla güç ve daha büyük batarya kapasitesi ile 100 kilometreye varan saf elektrikli sürüş menzili sunulacak.