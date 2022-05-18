Makyajlı BMW 3 Serisi, yeni teknolojileriyle tanıtıldı

Ürün gamındaki en önemli araçlarından biri olan 3 Serisi'ni kısa süre önce yenileyen BMW, modelin üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Son zamanlarda SUV modellere olan yoğun ilgiden dolayı birçok üretici artık tamamen bu segmente yönlenmiş durumda.

Artık daha önce popüler olan sedan modellerini bırakmayan üreticiler de var. Bu üreticilerden biri olan BMW, 3 Serisi'ni yenileyerek görücüye çıkardı.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, yenilenen tasarımı ve bolca yeni teknoloji ile karşımıza çıkan sedan modelin özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

BMW 3 Serisi neler sunuyor

BMW 3 Serisi'ne yakından baktığımızda, ızgaranın biraz büyüdüğünü görüyoruz. Ayrıca, yeni LED far takımları da değişime katkı sağlıyor.

Stop takımları daha ince görünen makyajlı 3 Serisi, asıl değişimi kabinin içinde yaşıyor. Devasa kavisli yekpare cam; 12.3 inç büyüklükte dijital gösterge panelini ve 14.9 inç büyüklükte bir multimedya ekranını içine alıyor.

Orta konsolda ise vites kolunun, yerini yine son BMW modellerinde gördüğümüz tuş tasarımına bıraktığını görüyoruz.

Kaputun altında ciddi bir değişim yaşamayan yeni 3 Serisi, tanıdık motor seçenekleri ile satışa sunulacak.

Uluslararası versiyonunda 330i, 330e PHEV ve M340i versiyonları ile satılan model, ülkemizde 170 bg güç üretebilen 1.6 litrelik turbo benzinli motoru kullanıyor. 320i modeline ise dizel motor seçeneği sunan 320d xDrive Touring eşlik ediyor.

Şimdilik yeni 3 Serisi'nin fiyatı belli olmasa da 320i ailesinin ülkemizdeki fiyatlarının tamamı 1 milyon TL'nin üstünde.