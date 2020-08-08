Makyajlı BMW 5 serisi gelecek ay yollara çıkıyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan makyajlı BMW 5 serisi, gelecek ay ülkemizdeki bayilerde yerini alacak.

Alman otomobil üreticisi BMW'nin geçtiğimiz aylarda tanıttıığı makyajlı BMW 5 serisi, üç farklı motor seçeneğiyle ülkemize giriş yaptı.

Special Edition paketinde Luxury Line ve M Sport donanım seçenekleriyle satışa çıkacak otomobilde, adaptif LED Farlar, Apple Carplay & Android Auto ve Alarm Sistemi standart olarak sunuluyor.

Standart olarak sunulan Sürüş Asistanı ile gelen Şerit Terk Uyarısı ve yola paralel alanlara otomatik olarak park edilmesini ve paralel park yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını sağlayan Park Asistanı, modelin işlevselliğini artıran özellikler arasında yer alıyor.





TEKNİK DETAYLAR

BMW 5 Serisi, Türkiye’de 170 beygir güç üreten 1.6 litre benzinli, 252 beygir güç üreten 2.0 litre + 48 Volt hafif hibrit destekli benzinli, dört tekerlekten çekişli 530i xDrive ve 190 beygir güç üreten 2.0 litre hacimli dizel, dört tekerlekten çekişli 520d xDrive seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Yeni BMW 5 serisinin fiyatları ise 690 bin 900 TL'den başlıyor.



