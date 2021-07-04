Makyajlı Citroen C3 Aircross Türkiye'ye geldi

Mart ayında makyajlı yüzüne kavuşan küçük SUV modeli Citroen C3 Aircross, Türkiye'ye giriş yaptı.

Citroen'in küçük SUV modeli C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında makyaj operasyonu geçirmiş ve yeni yüzüne kavuşmuştu.

Daha ciddi bir görünüme kavuşan otomobil, birkaç ay aranın ardından ülkemizde satışa sunuldu.

6 gövde rengi ve iki de tavan rengi sunan otomobilde dört farklı renk paketi alınabilecek. Bu paketlerle, yan ayna ve bazı trim parçalarının rengi değiştirilebilecek.

TEKNİK DETAYLAR

Feel, Feel Bold ve Shine isimli üç donanım paketiyle satılacak olan otomobilin kaputu altında 1.2 litre hacimli benzinli ünite yer alıyor ve bu motor 130 beygir güç üretebiliyor. 1.5 litre hacimli dizel motor seçeneği ise 120 beygir gücünde. Her iki modelde de 6 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

En zengin donanım paketi olan Shine'da 17 inç çaplı jantlar, LED farlar, 9 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri, açılabilir panoramik cam tavan, kaydırılabilir arka koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrokrom iç ayna ve otomatik uzun far asistanı gibi kalemler standart olarak yer alıyor.

Shine paketin opsiyonları arasında ise kör nokta uyarısı, park asistanı, ısıtmalı ön koltuklar ve temassız şarj istasyonu, kontrast renkli tavan ve metalik boya gibi seçenekler mevcut.





TÜRKİYE FİYATI

1.2 PureTech 130 HP - EAT - (Feel Bold) - 300 bin TL

1.2 PureTech 130 HP - EAT - (Shine) - 338 bin TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 - (Feel Bold) - 317 bin TL

1.5 BlueHDi 120 HP - EAT6 - (Shine) - 353 bin TL