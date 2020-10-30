Makyajlı Jaguar E-Pace tanıtıldı: İşte özellikleri

Jaguar, SUV sınıfındaki temsilcilerinden biri olan E-Pace'i makyajladı. İşte yeni E-Pace ile ilgili tüm detaylar.

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, SUV segmentindeki E-Pace'in makyajlı versiyonu görücüye çıkardı. Dış tasarımda fazla bir değişikliğe uğramayan 2021 Jaguar E-Pace, iç tasarımda çeşitli yeniliklerle karşımıza çıkıyor.

2021 Jaguar E-Pace'in ön yüzüne baktığımızda 'çift J' formlu gündüz sürüş farlarıyla donatılmış yeni LED aydınlatmalar dikkat çekiyor.

Otomobilin arka bölümünde ise diğer modellerden aşina olduğumuz grafiklere sahip ince LED stoplar, aracın dinamik görünümünü destekleyen tavan spoyleri ve çift yuvarlak egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzör dikkat çekiyor.

İÇ TASARIM DETAYLARI

Jaguar, makyajlı E-Pace'in iç mekanında yaptığı değişikliklerle daha premium bir hava yakalamayı amaçlamış. Sürücünün kabinde daha fazla dokunduğu alanlar yumuşak malzemelerle kaplanırken, metalik detayların kullanımı da artırılmış.

Makyajla birlikte gelen yeni direksiyon simidinin hemen arkasında 12.3 inç boyutunda dijital gösterge ekranı mevcut. Konsolun merkezinde ise 11.4 inçlik kavisli HD ekrana sahip son nesil Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi kullanılmış.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Daha konforlu bir sürüş için ön süspansiyon yapısı iyileştirilen makyajlı Jaguar E-Pace, pazara bağlı olarak değişen farklı versiyonlara sahip. Giriş seviyesinde 247 beygir güç ve 365 Nm tork üreten 2.0 litre turbo dört silindirli ünite, 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonu mevcut. Y

Yeni E-Pace 300 Sport versiyonu ise 2.0 litre turbo dört silindirli motoru hafif hibrit sistemle birleştirerek 296 beygir güç ve 400 Nm tork sunuyor.

Makyajlı Jaguar E-Pace'in teslimatları 2021'in ilk aylarında başlayacak. Aracın fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak şu andaki güncel modelin ülkemizdeki fiyatı 894 bin TL'den başlıyor.