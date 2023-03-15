Makyajlı Mercedes Benz A-Serisi Türkiye'de satışta: İşte fiyatı Yeni 2023 Mercedes-Benz A-Serisi, hatchback ve sedan versiyonlarıyla ülkemizde satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında tanıtılan makyajlı Mercedes-Benz A-Serisi, birkaç ay aranın ardından ülkemizde yollara çıktı.

Bazı değişikliklerle gelen yeni Mercedes-Benz A-Serisi, hatchback ve sedan seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.

Mercedes-Benz A-Serisi’nin iç mekânında iki adet 10,25 inç ekrandan oluşan desteksiz standart çift ekran özelliği dikkat çekiyor.

Yeni A-Serisi’nde, üç boyutlu kabartmalı ARTICO döşemeleriyle aracın sportifliğini daha da vurgulayan koltuklar, üst düzey bir konfor sunuyor.

Mercedes Benz A -Serisi teknik detaylar

Yeni A-Serisi’nin motor seçenekleri güncellendi. Benzinli motorların tamamı elektrik destekli dört silindirli seçeneklerden oluşuyor.

Yedi vitesli DCT otomatik şanzıman standart olarak sunulurken, yarı hibrit sistem kalkış anında 14HP/10 kW ek güç ile 48 voltluk ek bir elektrikli sistemle donaltıldı.

Otomobilin A 200 Hatchback versiyonu 1 milyon 439 bin TL, AMG A45 S 4MATIC+ versiyonu 3 milyon 325 bin TL ve A 200 Sedan versiyonu 1 milyon 480 bin 500 TL fiyatlarla satışa sunuldu.