Makyajlı Mercedes-Benz G-Serisi tanıtıldı: İşte yenilikler Mercedes-Benz logosu altında üretilen en ikonik modellerden biri olan G-Serisi yenilendi.

ensonhaber.com

Mercedes-Benz'in en ikonik modellerinden biri olan G-Serisi makyaj operasyonu geçirdi.

Efsanevi model, bu kapsamda tarihinde ilk kez elektrikli bir versiyona da kavuşuyor.

Tasarım anlamında çok farklı değişiklik yapılmayan araç, asıl yenilikleri kaputun altında karşımıza çıkarıyor.

Mercedes, baz modelde artık V8 motor yerine 3.0 litrelik sıralı altı silindirli yarı hibrit motor tercih ediyor.

Mercedes-Benz G-Serisi teknik detaylar

Yeni motor seçeneği toplamda 450 bg güç ve 560 Nm tork üretebilecek. Başlangıç jeneratörü sayesinde 20 bg güç ve 200 Nm tork daha kazanabilen model, bu sayede selefinden daha güçlü hale geliyor.

G450d versiyonu ise yeni 6 silindirli dizel motordan güç alıyor ve toplamda 367 bg güç ve 750 Nm tork üretiyor.

Her iki seçenek de 9 ileri vitesli tam otomatik şanzıman ile geliyor. Mercedes, yeni G-Serisi'nin fiyatlarını henüz açıklamadı.