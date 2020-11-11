Makyajlı Opel Insignia Türkiye'de satışa çıktı

Opel'in tasarımı ve özellikleriyle en dikkat çeken modellerinden biri olan Insignia, bugün itibarıyla ülkemizde satışa sunuldu. İşte yeni Insignia fiyatı ve özellikleri.

Alman otomotiv devi Opel, D segmentinin en önemli temsilcilerinden Insignia'nın makyajlı sürümünü ilk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında karşımıza çıkarmıştı.

2020 yılının başlarında Avrupa'da satışa sunulan yeni Insignia, 11 Kasım itibarıyla ülkemize giriş yaptı.

Dördüncü yaşına girerken estetik operasyonu geçiren Opel Insignia'da, adaptif IntelliLux LED farların güncel versiyonu karşımıza çıkıyor. Arkada ise sahte egzoz çıkışlarının formu değiştirilirken, tamponun da ufaktan değişim geçirdiği görülüyor.

Ayrıca Türkiye'de satılacak bütün Insignia modellerinde LED farlar standart olarak sunulacak.





OPEL INSIGNIA TEKNİK DETAYLAR

Makyajlı Insignia, iki farklı motor seçeneğiyle ülkemizde satışa çıktı. Insignia; 122 beygir güç ve 285 Nm tork üretebilen 1.5 litre hacimli turbo dizel motor ve 8 ileri vitesli otomatik şanzımana sahip.

Insignia GSi ise 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretebilen, 2 litre hacimli ve turbo beslemeye sahip benzinli motordan güç alacak. Ayrıca otomobil, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 9 ileri vitesli otomatik şanzımanla donatıldı.

2020 yılının kalan aylarında Türkiye'de 800 adet Insignia satmayı planlayan Opel, 2021 yılında ise 5 bin satış rakamını hedefliyor. 2021 adetlerinin 100 tanesinin de Insignia GSi olması planlanıyor.

OPEL INSIGNIA FİYAT

Yeni Opel Insignia'nın açıklanan Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

1.5 litre turbo dizel motor + 8 ileri otomatik şanzıman:

Edition paketi: 490 bin 900 TL

Exclusive paketi: 579 bin 90 TL

2 litre turbo benzinli motor + 9 ileri otomatik şanzıman