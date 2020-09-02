Makyajlı Peugeot 3008 tanıtıldı: İşte özellikleri

Ülkemizde de hayli popüler olan Peugeot 3008 sonunda makyajlandı. Makyajlı Peugeot 3008’in tanıtımı, koronavirüs nedeniyle internet üzerinden yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle artık otomobil tanıtımları genellikle internet üzerinden yapılıyor.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, yeni makyajlı 3008 SUV modelini internet üzerinden görücüye çıkardı.

Daha dinamik bir tasarıma kavuşan makyajlı 3008’de, markanın diğer yeni modelleri 508 ve 2008’den izler görüyoruz.

Fransız markanın yeni tasarım ızgarası, şekli ve grafikleri yenilenen LED farlar, burun kısmına eklenen 3008 rozeti ve yeni hava girişlerine sahip ön tampon, makyajlı 3008’de dikkat çeken değişiklikler arasında yer alıyor.





İÇ MEKAN YENİLENDİ

Makyajlı Peugeot 3008’in iç mekanında görsel açıdan oldukça küçük bir değişim söz konusu. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı alanda, dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğradı ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı yerleştirildi.

Makyajlı 3008’de trafik işaretlerini tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gece görüş sistemi, dur-kalk özelliğine sahip adaptif hız sabitleme, yeni nesil otomatik fren yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı ve park asistanı gibi özellikler göze çarpan diğer detaylar arasında.

PEUGEOT 3008 TEKNİK DETAYLAR

Makyajlı Peugeot 3008’in kaputu altında benzinli ve dizel seçeneklerin yanı sıra iki tane de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği bulunuyor.

Benzinli tarafın giriş seviyesinde yer alan 1.2 litre üç silindirli PureTech 130 beygir güç üretiyor ve 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

1.6 litre dört silindirli PureTech ise 180 beygir güce ve yalnızca EAT8 seçeneğine sahip. Makyajlı 3008’in dizel tarafındaysa 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretmeye devam eden 1.5 litre BlueHDi ve EAT8 ikilisi karşımıza çıkıyor.

Makyajlı Peugeot 3008’in seçenekleri arasında Hybrid 225 e-EAT8 ve Hybrid4 300 e-EAT8 isimli iki şarj edilebilir hibrit versiyon da yer alıyor:

Toplamda 225 beygir güç üreten önden çekişli Hybrid 225 versiyonunda 180 beygirlik PureTech motor, 110 beygirlik bir elektrik motoru ve e-EAT8 şanzıman bulunuyor.

Dört tekerlekten çekişli Hybrid4 300 versiyonu ise 200 beygirlik PureTech motor ve iki elektrik motorunu ile karşımıza çıkıyor.

Ön akstaki elektrik motoru 110 beygir, arka akstaki ise 112 beygir güç üretiyor. 13.2 kWh’lık bataryaya sahip hibrit versiyonların saf elektrikli sürüş menzili de 56 ve 59 kilometre olarak açıklanmış durumda.





PEUGEOT 3008 FİYAT

Makyajlı Peugeot 3008'in yıl sonuna doğru Avrupa'da satışa sunulması bekleniyor. Otomobilin fiyatı henüz belli değil, ancak güncel modelin fiyatları Türkiye'de 361 ibin 274 TL'den başlıyor.