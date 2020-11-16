Makyajlı Peugeot 3008 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Eylül ayında tanıtılan Peugeot 3008'in makyajlı versiyonu Türkiye'ye geldi. İşte yeni Peugeot 3008 fiyatı ve özellikleri.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle artık otomobil tanıtımları genellikle internet üzerinden yapılıyor.

Peugeot, yeni makyajlı 3008 modelini geçtiğimiz eylül ayında internet üzerinden görücüye çıkarmıştı. Marka, yeni modelini ülkemizde resmen satışa çıkardı.

Yeni Peugeot 3008'in Türkiye fiyatına geçmeden önce, özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.

PEUGEOT 3008 ÖZELLİKLERİ

Fransız markanın yeni tasarım ızgarası, şekli ve grafikleri yenilenen LED farlar, burun kısmına eklenen 3008 rozeti ve yeni hava girişlerine sahip ön tampon, makyajlı 3008’de dikkat çeken değişiklikler arasında yer alıyor.

Makyajlı Peugeot 3008’in iç mekanında görsel açıdan oldukça küçük bir değişim söz konusu. Daha kaliteli materyallerin kullanıldığı alanda, dijital gösterge ekranı küçük bir revizyona uğradı ve konsolun merkezinde 10 inç boyutunda yeni bir bilgi eğlence ekranı yerleştirildi.

Makyajlı 3008’de trafik işaretlerini tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, gece görüş sistemi, dur-kalk özelliğine sahip adaptif hız sabitleme, yeni nesil otomatik fren yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı ve park asistanı gibi özellikler göze çarpan diğer detaylar arasında.

TEKNİK DETAYLAR

Tamamı turbo beslemeye sahip üç motor seçeneği sunulan 3008'in benzinli üniteleri 1.2 ve 1.6 litre hacimli. Sırasıyla 130 ve 180 beygir güç üretebilen araçların yanında 1.5 litre hacimli dizel ünite, 130 beygir gücüyle yer alıyor. Araçların tamamında 8 ileri vitesli, tam otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

PEUGEOT 3008 TÜRKİYE FİYATI

Active Prime, Allure, GT Selection ve GT isimli dört donanım paketiyle satışa sunulan 3008'in fiyatları, benzinli modellerde 423 bin TL dizellerdeyse 440 bin TL'den başlıyor. Her iki durumda da GT paketiyle fiyat 535 bin TL'ye ulaşıyor.







