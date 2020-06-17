Makyajlı SEAT Ateca dizel motor seçeneğiyle tanıtıldı

SEAT'ın en başarılı SUV modellerinden biri olan Ateca, yeni dizel motor seçeneğiyle sevenlerinin karşısına çıktı.

SEAT’ın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en başarılı SUV olan Ateca, 300 binden fazla satış rakamına ulaşmayı başarmıştı.

Oldukça hafif bir makyaj operasyonundan geçirilen araç, her ne kadar ufak tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıksa da önemli teknik yenilikler barındırıyor.

SEAT, yeni Ateca'yı 16 ile 19 inç arası boyutlara sahip 14 farklı alaşım jant seçeneği ile sunuyor. Standart olarak LED farlara sahip olan araç, dinamik sinyal lambalarına ev sahipliği yapıyor.

Bunlara ek olarak, yeni modelde arka kısımdaki “Ateca” yazısının daha belirgin olduğu fark ediliyor.

Makyajlı Ateca’nın iç mekanında ise markanın en yeni 10.25 inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor.

SEAT’ın yenilediği bilgi eğlence sistemi ise 8.25 veya 9.2 inç ekranla tercih edilebiliyor. Direksiyon simidi ve ön cam, opsiyonel olarak ısıtmalı şekilde satın alınabiliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gelelim teknik ayrıntılara; motor yelpazesinin en altında yer alan 1.0 litrelik turbo şarjlı ünite, ürettiği 110 bg gücü manuel şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere aktarıyor.

Çift kavramalı otomatik şanzımanla birlikte çalışan 1.5 litrelik dört silindirli motor ise 150 bg güç üretiyor.

Yelpazenin üzerinde 190 bg güç üreten 2.0 litrelik ünite yer alıyor. Bu motor, yalnızca DSG ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile sunuluyor.





Makyajlı Ateca’da; mevcut modelde sunulan 1.6 TDI dizel motorun yerini, VW Grubu’nun yeni 2.0 litrelik TDI motoru alıyor.

Bu ünite, 115 bg güç ve manuel şanzıman veya 150 bg güç ve manuel veya DSG şanzıman seçenekleriyle kullanıcıların tercihine bırakılıyor.

Makyajlı SEAT Ateca'nın satışlarının ne zaman başlayacağı şu an için bilinmiyor. Güncel model ülkemizde ise 264 bin TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Kaynak: Motor1