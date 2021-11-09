Makyajlı Skoda Karoq, 30 Kasım'da geliyor

Skoda, yeni Karoq modelinin tanıtım etkinliğinin 30 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Skoda, ürün yelpazesini makyajlamaya devam ederken şimdi de sıra 2020 yılında en çok sattığı ikinci model olan Karoq'a geldi.

2017 yılından beri piyasada olan Karoq, rekabetin günden güne arttığı segmentine ayak uydurmak için makyaj operasyonundan geçirilecek.

30 KASIM'DA GELİYOR

Şimdilik bu makyaj operasyonu hakkında net açıklamalarda bulunmayan üretici, etkinliğin 30 Kasım'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

YENİ KAROQ NELER SUNACAK

Prototiplerdeki ızgara tasarımı dikkatimizi çekmişti. Dikey elemanlara sahip bu panjura ek olarak, matrix LED teknolojisinin de standart olarak sunulması bekleniyor.

Tamponlarda yaşanacak değişikliklerin yanı sıra, stop takımlarında da grafik değişimleri yaşanacaktır.

Kabinde ise çok fazla bir değişim beklenmiyor. Aynı Kodiaq gibi yeni nesil bilgi eğlence sistemi yazılımları makyaj operasyonunun getireceği en büyük değişiklik olacak.

İddialara bakılırsa model, kaputunun altında da bazı değişiklikler yaşayacak. Kodiaq şimdilik elektrikli ünitelere geçiş yapmamış olsa da Karoq'un bu adımı atabileceği söyleniyor.