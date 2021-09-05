Makyajlı Skoda Kodiaq Türkiye fiyatı

Geçirdiği makyaj operasyonu sonrası ufak değişikliklerle karşımıza çıkan yeni 2021 Skoda Kodiaq'ın Türkiye fiyat listesi açıklandı.

Skoda'nın SUV atağında önemli bir yeri olan Kodiaq, geçtiğimiz nisan ayında yenilenerek görücüye çıkmıştı.

Yeni 2021 Kodiaq, Türkiye'de Sportline versiyonu da dahil olmak üzere 6 farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilecek.

Ailenin en tepesinde ise 245 beygirlik 2.0 TSI benzinli motora sahip Kodiaq RS bulunuyor. Ayrıca 1.5 TSI benzinli ve 2.0 TDI dizel motorlarda herhangi bir değişiklik yok.

TASARIM DETAYLARI

Makyajlı Skoda Kodiaq'ın tasarımındaki dokunuşlar daha çok ön kısımda karşımıza çıkıyor. Bu alanı domine eden panjur genişletilerek yenilendi.

Eskiye göre daha ince olan farlarda da standart olarak LED teknolojisine ve ilk kez Matrix LED opsiyonuna yer verildi.

Bunun yanı sıra tampon da yenilendi ve boydan boya uzanan merkez hava girişinin kenarlarına L şekilli detaylar eklendi.

Makyajlı Kodiaq'ın arka bölümündeyse yeni LED stopları karşımıza çıkıyor. Üst paketlerde bu alanda dinamik sinyaller de var.

Yeni Kodiaq'ın jant seçenekleri de 17 ila 20 inç arasında değişiyor. İç mekanda da donanım seviyesine göre iki veya üç kollu tasarımla alınabilen yeni direksiyon göze çarpıyor. Ayrıca yeni dekoratif şeritler, döşemeyle kontrast oluşturan dikişler ve yeni bir ortam aydınlatması da makyajlı Kodiaq'ın detayları arasında.

2021 Skoda Kodiaq'ın giriş seviyesi olan Elite paketinde krom çerçeveli ön ızgara, dinamik arka sinyaller, anahtarsız giriş ve çalıştırma, 8 inç multimedya ekranı, kablosuz Smartlink, renkli Maxi-Dot bilgi ekranı, geri görüş kamerası, çift bölgeli otomatik klima, 2 kollu direksiyon, elektrikli, ısıtmalı, otomatik katlanır yan aynalar standart olarak geliyor.

Panoramik sunroof, bir üst seviyeden itibaren devreye giriyor. Elektrikli bagaj kapağı, 10.25 inç dijital gösterge, 360 derece çevre görüş kamerası ve ısıtmalı ön-arka koltuklar gibi donanımlar da Prestige paketinden itibaren standart listesinde.

SKODA KODIAQ TÜRKİYE FİYATI

Elite 1.5 TSI 150 PS DSG - 455 bin TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 499 bin 600 TL

Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 579 bin 800 TL

Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 589 bin 900 TL

L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - 689 bin 300 TL

L&K Crystal 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4 - 999 bin 800 TL

RS 2.0 TSI 245 PS DSG 4x4 - 1 milyon 059 bin 200 TL