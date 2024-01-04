Makyajlı Skoda Octavia'dan yeni bilgiler geldi Şubatta tanıtılmasını beklediğimiz Scoda Octavia ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. İşte yenilenen otomobil hakkında tüm bilinenler.

ensonhaber.com

2024, Skoda için yenilenen Octavia modelinin tanıtımıyla başlayacak. Hem sedan hem de station wagon versiyonlarında ufak tasarım ve motor seçenekleri güncellemeleri olacak. Planlarda bir aksilik olmazsa, bu modeller önümüzdeki şubat ayında tanıtılacak.

Yeni Octavia'nın büyük bir ihtimalle LED şeritlerle birleştirilen stop lambalarına sahip olması bekleniyor.

Şu anki jant tasarımları hala modası geçmemiş olsa da, daha modern alternatifler sunulabilir.

İç mekan açısından, 12 inç büyüklüğünde, VAG grubunun diğer modellerinde de gördüğümüz bir multimedya ekranının olacağı oldukça muhtemel.

Şirket, tanıtım önceki aşağıdaki görüntüyü paylaşarak, otomobil hakkında ilk ipucunu verdi.

Yeni Skoda Octavia motor seçenekleri nasıl olacak

Mevcut durumda 110 beygir güç üreten 1.0 eTSI ve 150 beygir güç üreten 1.5 eTSI motorların devam ettirilmesi bekleniyor.

RS modeli için de 245 beygir gücünde 2.0 TSI motorun kullanılmaya devam edileceği öngörülüyor.

Ancak, bu motorlar Euro7 emisyon standartlarına daha erken bir zamanda uyum sağlayacak şekilde güncellenecek.

Ülkemizde sunulmayan dizel motor seçeneklerinin Avrupa'daki durumu ise henüz belirsiz.