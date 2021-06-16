Makyajlı Subaru Forester tanıtıldı

Forester SUV modelini makyaj operasyonuna alan Japon üretici Subaru, kendi ülkesinde ilk tanıtımını yaptı. İşte yeni Subaru Forester özellikleri...

Beşinci nesil Forester modelini 2018 yılında tanıtan Japon otomobil üreticisi Subaru, geçtiğimiz yıl ise Forester'ın Sport hibrit sürümünü ülkemize getirmişti.

Japon marka, şimdi de ufak değişimler geçiren makyajlı Forester'ı kendi ülkesinde görücüye çıkardı.

Modelin, en dikkat çeken değişimi ön yüzünde yaşadığı gözlemlenebiliyor. Yeni far takımları ve tampon tasarımı Forester'ı daha dinamik bir duruşa kavuşturdu.

Eskisi ile aynı boyutta olan panjurun içerisinde de U şeklinde parçalar görebiliyoruz. Donanım paketine göre yuvarlak ya da dikey olarak konumlandırılmış sis farları da dikkat çekiyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Kabin içerisinde de oldukça ufak değişimler ile karşılaşıyoruz. Bu değişimlerin başında, Subaru'nun kartelaya eklediği yeni döşeme seçenekleri mevcut.

Buna ek olarak, EyeSight sistemi daha geniş bir kamera ve daha güncel bir yazılım ile güçlendirildi.

Japon üretici, süspansiyon sisteminin de konforu artırmak için yeniden tasarlandığını söylüyor. e-Boxer motorunu kullanan hibrit versiyonlar ise artık standart olarak e-Active Shift Control sistemi ile birlikte gelecek

GELECEK YIL TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Subaru, makyajlı Forester'ı Japonya'da ön siparişe açtı. Yeni Forester'ın ülkemize girip girmeyeceği ise henüz kesinleşmiş değil. Yine de modelin, 2021 yılının sonuna doğru sınırlarımıza girmesi muhtemel görünüyor.





Kaynak: Motor1 Türkiye