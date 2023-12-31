Makyajlı Tesla Model Y'nin çıkış tarihi belli oldu Tesla, dünya çapında popüler olan elektrikli crossover modeli Model Y'yi yakın zamanda yenilemeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, yenilenmiş Model Y'nin üretimine 2024 yılının ortasında başlanması planlanıyor.

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Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın crossover aracı Model Y, 2019 yılından beri piyasada aynı tasarımı koruyor ve bu sebeple bir yenileme sürecine girmeye hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre, bu yenilenme işleminin ne zaman gerçekleşeceği artık netleşti.

Tesla Model Y, 2023 yılında bazı dönemlerde dünyanın en çok satılan elektrikli otomobili olma başarısını gösterdi.

Gelecek yılın ortalarında üretim başlıyor

Yenilenen Model Y'nin ilk kez 2024 yılında piyasaya sürüleceği bilgisi Automotive News tarafından ilk olarak dile getirildi.

Son haberler ise bu bilgiyi teyit eder nitelikte; yenilenmiş Model Y'nin 2024 yılının ortalarında üretime başlaması bekleniyor. Otomobil, üretim başladıktan hemen sonra satışa sunulacak.

Çin'de üretilecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yenilenen Model Y'nin üretileceği fabrikayı açıkladı. Tesla, yenilenen Model Y'nin Şanghay'daki fabrikada üretileceğini duyurdu.

Tesla'nın Çin'deki fabrikası, 2019 yılında açıldı ve o zamandan beri Model 3 ve Model Y'nin üretimini gerçekleştiriyor.

Şanghay fabrikası, Tesla'nın en büyük fabrikası ve dünyanın en büyük elektrikli otomobil fabrikalarından biri.

Yenilenen Model Y, mevcut modele göre bazı değişikliklere sahip olacak. Bu değişiklikler arasında yeni teker tasarımı, ambiyans aydınlatma ve daha belirgin iç ve dış değişiklikler yer alıyor.