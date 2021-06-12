Makyajlı Toyota Camry Hybrid Türkiye'de satışta

Geçtiğimiz yıl sonunda makyaj operasyonu geçiren yeni Toyota Camry, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni Topyota Camry fiyatı ve özellikleri....

Dünyada en popüler modellerinden olan Toyota Camry, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yenilenen sürümüyle karşımıza çıkmıştı.

Özellikle güvenlik donanımına eklemeler yapılan otomobil, yaz aylarına girilmesiyle ülkemizde de satışa sunuldu.

Yenilenen Camry, önceki versiyonda olduğu gibi Türkiye'de sadece hibrit motor seçeneğiyle satılacak. Yeni gövde rengi seçenekleri donanıma eklenirken çift renkli ve 18 inç çaplı jantlar da araçla birlikte geliyor.





DONANIM SEÇENEKLERİ

Camry Hybrid, Türkiye’de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9 inç Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve head up display yer alıyor.

Kabinde konforu, genişliği ve arka yolcu yaşam alanı ile önce çıkan Camry Hybrid, yeni renk ve döşemeleriyle de dikkat çekiyor.

Bununla birlikte yenilenen Camry’nin kabininde daha büyük ve daha yukarıya yerleştirilmiş ve yeni bağlantı özellikleri sunan 9 inç merkezi ekran yer alıyor.

Orta konsola yerleştirilmiş yeni dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, daha iyi bir görünüm ve daha kolay bir kullanım sağlıyor.

GÜVENLİK

Yenilenen Toyota Camry Hybrid, Toyota Safety Sense sistemlerinin son versiyonu ile donatıldı. Bu teknoloji, birçok farklı durumda trafik kazalarını önlemeyi veya kazaların şiddetini azaltmayı amaçlıyor.

Bu yeni özelliklerle birlikte Camry Hybrid her zamankinden daha güvenli hale getirildi.

Camry Hybrid’de Ön Çarpışma Önleyici Sisteme (PCS) yeni özellikler eklendi. Bunlar arasında gündüz önden gelen aracı algılama, Acil Direksiyon Destek Sistemi (ESA) ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem gibi özellikler yer alıyor.

Otomobil, Tam Menzilli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile birlikte çalışarak kolayca hızını trafik işaretlerine göre adapte edebiliyor.

Bir diğer özellik olan Şerit Takip Sistemi (LTA) ise aracı yolda ve şeridin ortasında tutarak, gerektiği anda direksiyona güç uygulayarak Camry’nin yoldan çıkmamasını sağlıyor.

Yapay zeka destekli LTA sisteminde şeritler daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor ve şerit değişiminin ardından daha hızlı bir şekilde yeniden aktif oluyor.

TOYOTA CAMRY FİYAT

Yenilenen Camry, 998 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Kaynak: Toyota, Motor1 Türkiye