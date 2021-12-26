Makyajlı Toyota Corolla Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Corolla modelini 2022 model yılı için güncelleyen Toyota, yeni aracını ülkemizde satışa çıkardı. İşte yeni makyajlı Toyota Corolla özellikleri ve Türkiye fiyatı...

1966 yılından bu yana dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Toyota Corolla, Türkiye'de de hibrit versiyonuyla birlikte üretilip, dünyanın çok sayıdaki ülkesine ihraç ediliyor.

Hemen hemen tüm kıtalarda bulunan toplam 12 ayrı fabrikada üretilen Corolla, bugün 150 ülkede satılıyor. Toyota Avustralya verilerine göre ise her 28 saniyede bir kişi yeni Corolla sahibi oluyor.

MAKYAJLI COROLLA TÜRKİYE'DE SATIŞTA

Toyota, dünya çapında 50 milyondan daha fazla satan ve erişilmesi zor bir rekoru elinde bulunduran efsane Corolla modelini 2022 model yılı için güncelledi.

2022 model Corolla Sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle birlikte Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluşuyor. Corolla yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor.

Yeni jantlar, Corolla Sedan’ın tasarımını daha da şık hale getiriyor. Corolla Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ise ambiyans aydınlatma özelliği ile kabinde daha zarif bir atmosfer elde ediliyor.

Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak şekilde yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor

Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri de tercih edilebilecek. Corolla Sedan yeni model yılıyla birlikte segmentindeki iddialı konumunu daha da güçlendirecek.

YENİ TOYOTA COROLLA FİYAT LİSTESİ

Toyota Corolla 1.5 Vision - 350 bin 550 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S - 365 bin 500 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream - 383 bin 900 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S - 395 bin 100 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame - 406 bin 650 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S - 421 bin 600 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444 bin 450 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495 bin 450 TL