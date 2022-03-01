Euro
15.51
-0.41%
Dolar
13.81
-0.28%
Altın
845.93
-0.55%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
594.284
10.86%
BTXN Coin
37.03
-0.16%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye'de: İşte fiyatı

    Yeni T-Cross ve Taigo modellerinin ardından, makyajlı Volkswagen T-Roc da Türkiye'ye giriş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye'de: İşte fiyatı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz günlerde T-Cross ve Taigo modellerini ülkemizde satışa sunmuştu. Şimdi de 3 farklı donanım paketiyle  makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye'ye giriş yaptı.

    Yeni T-Roc’ta LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve koyu kırmızı LED stop lambaları standart olarak sunuluyor.

    Style ve R-Line donanım seviyelerinde ise Volkswagen'in üst segment modellerinden aşina olduğumuz IQ.LIGHT, LED Plus farlar karşımıza çıkıyor.

    Ascot Gri, Pirit Gümüş, Mercan Kırmızı, Petrol Mavisi ve Yarış Mavisi olmak üzere 5’i yeni 9  gövde rengi arasından tercih yapacak müşteriler, 16 ile 19 inç arasında değişen 8 farklı alüminyum alaşım jant ile otomobillerini kişiselleştirebiliyor.

    VOLKSWAGEN T ROC

    İÇ MEKAN

    Gösterge paneliyle aynı yükseklikte konumlandırılan merkezi bilgi-eğlence sistemi ekranı, gelişmiş bir ergonomi seviyesi sunuyor.

    Standart olarak sunulan çok fonksiyonlu yeni deri direksiyon simidine ek olarak standart olarak bulunan bilgi ve eğlence sistemi, App-Connect ve Climatronic, dokunmatik kontroller ve “touch sliderlar” ile kumanda ediliyor.

    Yeni T-Roc’ta 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik bilgi ve eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Kompakt SUV, Life donanımında 8 inç boyutunda, Style ve R-Line donanımlarında 10,25 inçe kadar çıkan dijital gösterge paneli ile sunuluyor.

    Yeni T-Roc; beş kişilik geniş iç mekanı, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve 445 litrelik bagaj hacmiyle tüm ihtiyaçları karşılayan bir SUV olarak yeniden karşımıza çıkıyor.

    Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye de: İşte fiyatı #2

    TEKNİK DETAYLAR

    Kompakt SUV, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de artık yeni yapılandırılan Life, Style ve R-Line olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

    Yeni T-Roc, 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle ülkemizdeki müşterilini bekliyor.

    VOLKSWAGEN T-ROC TÜRKİYE FİYATI

    T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG - Life -  644 bin 400 TL
    T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG - Style - 706 bin 700 TL
    T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG - R Line - 773 bin TL

    VOLKSWAGEN TROC

    VOLKSWAGEN TROC

    VOLKSWAGEN TROC

    VOLKSWAGEN TROC


    İlginizi Çekebilir

    Kırmızı beyaz Marteniçka bilekliği neden takılıyor? İşte anlamı
    Yaşam

    Kırmızı beyaz Marteniçka bilekliği neden takılıyor? İşte anlamı

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Yargı'da izleyicileri şoke eden ayrılık! O ismin vedası dizideki tüm dengeleri altüst edecek
    Medya

    Yargı'da izleyicileri şoke eden ayrılık! O ismin vedası dizideki tüm dengeleri altüst edecek

    Görüş Bildir