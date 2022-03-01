Makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye'de: İşte fiyatı

Yeni T-Cross ve Taigo modellerinin ardından, makyajlı Volkswagen T-Roc da Türkiye'ye giriş yaptı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz günlerde T-Cross ve Taigo modellerini ülkemizde satışa sunmuştu. Şimdi de 3 farklı donanım paketiyle makyajlı Volkswagen T-Roc Türkiye'ye giriş yaptı.

Yeni T-Roc’ta LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve koyu kırmızı LED stop lambaları standart olarak sunuluyor.

Style ve R-Line donanım seviyelerinde ise Volkswagen'in üst segment modellerinden aşina olduğumuz IQ.LIGHT, LED Plus farlar karşımıza çıkıyor.

Ascot Gri, Pirit Gümüş, Mercan Kırmızı, Petrol Mavisi ve Yarış Mavisi olmak üzere 5’i yeni 9 gövde rengi arasından tercih yapacak müşteriler, 16 ile 19 inç arasında değişen 8 farklı alüminyum alaşım jant ile otomobillerini kişiselleştirebiliyor.

İÇ MEKAN

Gösterge paneliyle aynı yükseklikte konumlandırılan merkezi bilgi-eğlence sistemi ekranı, gelişmiş bir ergonomi seviyesi sunuyor.

Standart olarak sunulan çok fonksiyonlu yeni deri direksiyon simidine ek olarak standart olarak bulunan bilgi ve eğlence sistemi, App-Connect ve Climatronic, dokunmatik kontroller ve “touch sliderlar” ile kumanda ediliyor.

Yeni T-Roc’ta 8 inç boyutundaki renkli dokunmatik bilgi ve eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Kompakt SUV, Life donanımında 8 inç boyutunda, Style ve R-Line donanımlarında 10,25 inçe kadar çıkan dijital gösterge paneli ile sunuluyor.

Yeni T-Roc; beş kişilik geniş iç mekanı, yükseltilmiş oturma pozisyonu ve 445 litrelik bagaj hacmiyle tüm ihtiyaçları karşılayan bir SUV olarak yeniden karşımıza çıkıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Kompakt SUV, Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de artık yeni yapılandırılan Life, Style ve R-Line olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

Yeni T-Roc, 1.5 litre TSI 150 PS 7 ileri DSG motor seçeneği ve 3 farklı donanım paketiyle ülkemizdeki müşterilini bekliyor.

VOLKSWAGEN T-ROC TÜRKİYE FİYATI

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG - Life - 644 bin 400 TL

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG - Style - 706 bin 700 TL

T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG - R Line - 773 bin TL