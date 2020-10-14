Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Volkswagen, geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı makyajlı Tiguan modelini ülkemizde satışa çıkardı. İşte otomobilin Türkiye fiyatı ve özellikleri.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2007'de üretmeye başladığı kompakt SUV modeli Tiguan, geçtiğimiz temmuz ayında makyaj operasyonu geçirmişti.

Alman üretici, estetik işlemlerden geçen modeli sonunda ülkemizde de satışa sundu.

Daha dinamik bir ön yüze kavuşan Tiguan, yeni Golf'ten tanıdığımız ızgara tasarımını saran Matrix LED farlar ile dikkat çekiyor. 17-21 inç büyüklüğe sahip jant opsiyonları sunan Volkswagen, Tiguan'ın profilinin de ön plana çıkmasını sağlıyor.





VOLKSWAGEN TIGUAN ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yıl Alman üreticinin en çok satan modellerinden olan Tiguan; Life, Elegance ve R-Line olmak üzere üç farklı yeni donanım seçeneğine sahip.

Volkswagen bu değişiklik ile birlikte giriş seviyesi versiyonu da daha fazla donanım ile tanıştırıyor. Baz donanım seviyesi olan Life artık LED farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima, çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici ve 8.5 inçlik bilgi eğlence sistemi ile geliyor.

Benzin tarafında 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motoru kullanan yeni Volkswagen Tiguan, dizel talep eden kullanıcılara da yine 150 bg güç üretebilen 2.0 L TDI üniteyi sunacak. İki motor seçeneği de 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile gelecek.

VOLKSWAGEN TIGUAN FİYATI

Baz versiyonunun fiyatları 435 bin TL'den başlayan yeni Volkswagen Tiguan'ın, "eHybrid" isimli hibrit türevi ise şimdilik ülkemizde satışa çıkmadı.

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Life - 435 bin TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 486 bin 300 TL

Yeni Tiguan 1,5 TSI ACT 150 PS DSG - R Line - 518 bin 400 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - Elegance - 724 bin 700 TL

Yeni Tiguan 2,0 TDI SCR 150 PS 4MOTION DSG - R Line - 775 bin 200 TL

Kaynak: Motor1 Türkiye