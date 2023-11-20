Makyajlı Volkswagen Touareg Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri Volkswagen, mayıs ayında tanıttığı iddialı SUV modelini Türkiye'de resmî olarak satışa sundu. Yeni Volkswagen Touareg'in fiyatına ve özelliklerine yakından bakıyoruz.

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Son zamanlarda elektrikli otomobillere ağırlık veren Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bir yandan da içten yanmalı modellerinin yeni versiyonları üzerinde çalışıyor.

Şirket birçok modelini yeni nesilleriyle değiştirirken, Touareg de makyaj operasyonu geçirdi.

Volkwagen, makyaj operasyonu geçiren Touareg modelini Türkiye'de satışa çıkardı ve fiyatını da açıkladı.

Volkswagen Touareg neler sunuyor

Yeni Touareg, Volkswagen'in "ışıklandırılmış" ızgara tasarımına kavuşuyor. Arka kısımda ise yine aydınlatılmış bir logo karşımıza çıkıyor.

Ön bölümde far takımlarını "L" benzeri grafiklere kavuşturan model, artık çok daha yüksek teknolojiye sahip matrix LED ışık takımlarını standart olarak sunacak.

Touareg, V6 motorlarıyla satışta olmaya devam edecek. Ülkemizde sadece 3.0 litrelik V6 TDI motor ile satın alınabilen Touareg'in, motor seçeneklerini değişmeyecek.

286 bg güç üretebilen bu ünitelerin yanına yeni eHybrid versiyonu eklendi. Makyaj operasyonu ile gelen bu seçenek, 3.0 litrelik V6 motoru elektrikli bir ünite ile birleştirerek 375 bg güç üretilmesini sağlıyor.

Volkswagen Touareg Türkiye fiya

Özellikleri ile göz dolduran yeni Volkswagen Touareg'in başlangıç fiyatı ise 3,0 V6 TDI SCR 286 PS Elegance 4M Tiptronik versiyonu için 6 milyon 795 bin TL olarak açıklandı.

Eğer 3,0 V6 TDI SCR 286 PS R-Line 4M Tiptronik versiyonunu tercih ederseniz, 7 milyon 095 bin TL ödemeniz gerekecek.

Bu yılın sonuna kadar 100 adet, 2024 yılında ise sadece 200 adet Touareg satın alınabilecek.