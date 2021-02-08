Makyajlı yeni Renault Megane, Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Renault'nun ülkemiz topraklarında üretilen C segmenti sedan modeli Megane Sedan, yenilenen yüzüyle ülkemizde satışa çıktı. İşte yeni Megane Sedan fiyatları...

Geçtiğimiz yılın ekim ayında makyaj operasyonu geçiren ve uzun süredir Türkiye'de üretilen Renault Megane, yenilenen yüzüyle satışa sunuldu.

2020 satışlarını FIAT Egea'nın ve Clio'nun ardında üçüncü tamamlayan Megane ailesinin dört kapılı versiyonu; benzinde iki, dizelde ise tek motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

2016 yılında yapılan lansmanından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, yenilenen tasarımı; artan konforu ve iyileşen güvenlik destek sistemleri ile müşterilerle buluşacak.





ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

Bursa'daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilip 30'a yakın ülkeye ihraç edilen Renault Mégane Sedan'ın makyajlı versiyonunda öne çıkan en önemli yenilikler arasında 10,2" dijital gösterge paneli, boyutu 9,3 inçe ulaşan EASY LINK multimedya sistemi ve yelpazeye yeni eklenen 1.0 TCe motor gösteriliyor.

Aynı zamanda, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu da konforu artıran yenilikler arasında yer alıyor.



C formlu gündüz sürüş LED'leri ile donatılan yeni Megane Sedan'ın Pure Vision LED farlarının yanı sıra, ön ızgaradaki krom süslemelerin formu ve aerodinamik yapıyı iyileştiren hava deflektörlerinin yapısı da değiştirilmiş durumda.

Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılan Megane Sedan'ın jant seçenekleri ise 16 ile 18 inç arasında değişiyor.

Dileyen müşteriler, makyajlı Megane Sedan ailesinde dur/kalk özellikli adaptif hız sabitleyici, acil fren destek sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, Auto-Hold, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını da tercih edilebiliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Joy, Touch ve Icon paketleriyle satılan makyajlı Renault Megane Sedan ailesi, 3 motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Bunlar; 115 bg gücündeki 1.0 TCe, 140 bg'lik 1.3 TCe benzinli çifti ve 115 bg güç sunan 1.5 Blue dCi dizel.

1.0 TCe sadece manuel vites ile tercih edilebilirken 1.3 TCe 6 ileri manuel ya da 7 ileri EDC ile alınabilecek. Dizel versiyon sadece EDC7 ile geliyor.





RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ

Türkiye'de satışa sunulan yeni Renault Megane Sedan fiyatları ise şu şekilde:

Renault Megane Joy 1.0 TCe: 198 bin 100 TL

Renault Megane Joy 1.3 TCe: 202 bin 100 TL

Renault Megane Joy 1.3 TCe EDC: 287 bin 100 TL

Renault Megane Joy 1.5 Blue dCi EDC: 311 bin 100 TL

Renault Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC: 325 bin 100 TL

Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC: 335 bin 100 TL

Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC: 362 bin 100 TL

Kaynak: Motor1 Türkiye