Maliyetler düşüyor: Volkswagen zorunlu işten çıkarma yapmayacak Volkswagen Group'un yazılım birimi Cariad şirket içi geliştirme maliyetlerini 2028 yılına kadar yıllık yüzde 20 oranında azaltmayı kabul etti.

ensonhaber.com

Volkswagen Grubu’nun yazılım departmanı CARIAD, eski Volkswagen CEO’su Herbert Diess tarafından kurulmuştu.

Bütçesini oldukça aşan ve hedeflerini hiçbir zaman tutturamayan yazılım birimi, şimdiye kadar bazı araçların yetişememesine bile neden oldu.

Herbert Diess'in ayrılmasının ardından, Volkswagen Grubu’nun yazılım bölümünün neredeyse tüm yönetim kurulu üyeleri değişmişti.

İşten çıkarma kararı alınmıştı

Volkswagen Grubu, yazılım birimi CARIAD'da büyük bir yeniden yapılanma sürecine gidiyor.

Bu kapsamda, şirket 2024 yılından itibaren 2025'in sonuna kadar 2 bin iş pozisyonunu ortadan kaldıracağını açıklamıştı.

İşten çıkarma olmayacak

Volkswagen Group'un yazılım birimi Cariad, şirket içi geliştirme maliyetlerini 2028 yılına kadar yıllık yüzde 20 oranında azaltmayı kabul etti.

CEO Oliver Blume'un öngördüğü büyük yeniden yapılanma kapsamında zorunlu işten çıkarma yapılmayacak.

Yönetim ve işçi temsilcileri arasında varılan anlaşmaya göre, zor durumdaki yan kuruluş, yüzde 20 hedefine ulaşılamaması durumunda gönüllü satın alma teklifinde bulunacak.

Cariad'ın yeniden yapılandırılması kapsamında eski Google ve Tesla yöneticisi Sanjay Lal, ocak ayından itibaren Cariad'ın yönetim kurulunda yazılımdan sorumlu başkan görevini üstlenecek.

Cariad'ın yaklaşık 40 şirkette hissesi bulunuyor ve çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 kişi çalışıyor.