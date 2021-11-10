Markalar, 2030'a kadar elektrikli araçlara 515 milyar dolar yatıracak

Markalar, 2030'a kadar elektrikli araçlara 515 milyar dolar yatıracak

Reuters analizine göre, küresel otomobil üreticileri 2030 yılına kadar elektrikli araçlara ve pillere yarım trilyon dolardan fazla harcama yapacak.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler hale geldiği son yıllarda, birçok marka bu pazara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Reuters analizine göre, küresel otomobil üreticileri 2030 yılına kadar elektrikli araçlara ve pillere 515 milyar dolardan fazla harcama yapacak.

HARCANACAK PARA ARTIYOR

Üç yıldan daha kısa bir süre önce, Reuters tarafından yapılan benzer bir analiz, otomobil şirketlerinin elektrikli araçlara ve ilgili teknolojilere 300 milyar dolar harcamayı planladığını ortaya çıkarmıştı.

Ancak Londra ve Paris gibi şehirlerde ve Norveç'ten Çin'e kadar olan ülkelerde ortaya çıkan sıfır karbon zorunlulukları, endüstrinin elektrikli araçlara olan yatırımlarını artırdı.

AutoForecast Solutions'ın küresel güç aktarma sistemi tahminleri başkanı Brian Maxim, araç elektrifikasyonuna yönelik artan yatırım taahhütlerini Soğuk Savaş'a benzetiyor: "Birkaç üretici, elektrikli araçlara yönelik programlarını açıkladığında, diğer herkes kendi programlarını duyurmak zorunda kaldı."

Haziran ayında danışmanlık firması AlixPartners, elektrikli araçlara yapılan otomobil endüstrisi yatırımlarının 2020'de yaklaşık 225 milyar dolar olduğunu söylemişti.

TESLA BİR ADIM ÖNDE

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla, üretebileceği hemen hemen her aracı satan ve yıllık üretimini önemli ölçüde artıracak milyarlarca dolarlık yeni fabrikalar üreten tek şirket gibi görünüyor.

Kasım ayı başlarında Tesla; piyasa değerini 1.2 trilyon dolara çıkararak Volkswagen, Toyota, Ford ve General Motors'un toplam değerini ikiye katladı.

ÜLKELERİN BASKILARI ARTIYOR

Öte yandan, önümüzdeki 10-15 yıl içinde benzinli-elektrikli hibritler de dahil olmak üzere, fosil yakıtlı araçların üretimini aşamalı olarak durdurmaya başlamaları ve tam elektrikli modellerin üretimini artırmaları için otomobil üreticileri üzerinde siyasi ve düzenleyici baskılar artıyor.

Singapur'dan İsveç'e kadar birçok ülke, 2030 yılına kadar yeni içten yanmalı motorlu araçların satışını yasaklayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ise, 2030 yılına kadar satışların yüzde 40 ila 50'sinin elektrikli araçlardan oluşmasını istediğini açıkladı.