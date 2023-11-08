Markaların fiyat oyunu ortaya çıktı: Enflasyonun iki katı zam! Avrupa'nın en büyük otomobil üreticileri, son yıllarda en ucuz modellerinin fiyatlarını enflasyonun yaklaşık 2 kat üzerinde yükseltti

AA

Avrupa Ulaşım ve Çevre Federasyonu, otomobil fiyatlarına ilişkin yaptığı araştırmayı paylaştı.

Çalışmada, otomobil üreticilerinin, özellikle küçük modellerin fiyatlarını enflasyonun çok üzerinde artırdığı tespit edildi.

Fiyatlar enflasyonun iki katı zamlandı

Avrupa'nın en büyük 5 otomobil üreticisinin en ucuz modellerinin fiyatlarını 2019'dan bu yana ortalama yüzde 41 yükselttiğine dikkat çekilen araştırmada, bu dönemde ucuz modellerin fiyatlarının toplam enflasyon oranının neredeyse 2 katı arttığı belirtildi.

Peugeot 208, Seat Ibiza, Renault Twingo fiyatlarının yüzde 37 ile yüzde 56, Mercedes A ve B sınıfı modellerin fiyatlarının da yüzde 38 yükseldiği anımsatılan araştırmada, "Fiyatlar enflasyon seviyelerinin veya ham madde ve diğer bileşen maliyetlerinin çok üzerinde arttı." ifadesi yer aldı.

Araştırmada, otomobil üreticilerinin fiyat artışları nedeniyle geçen yıl 64 milyar euro düzeyinde rekor kâr elde ettiği, buna rağmen Euro 7 emisyon standartları çerçevesinde araç başına 200 euroya mal olacak önlemleri pahalı bulduğu ve bununla mücadele ettiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)