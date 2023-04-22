Markanın en güçlüsü olacak Audi A8, 2024'te karşımıza çıkacak Son ortaya çıkan raporlara göre Audi, yeni nesil A8’i önümüzdeki yıl satışa sunmayı planlıyor.

ensonhaber.com

Günümüzde satışta olan Audi A8 modeli, ilk olarak 2017 yılında karşımıza çıkmıştı. Otomobil, ardından 2021 yılında makyaj operasyonu geçirdi.

Son ortaya çıkan raporlara göre Audi, yeni nesil A8’i önümüzdeki yıl satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yeni Audi A8 yıl sonuna doğru karşımıza çıkacak

Şu anda otomobile dair herhangi bir ipucu görseli olmasa da markanın yıl sonuna doğru otomobili görücüye çıkarması bekleniyor.

Markanın en güçlüsü olacak

Autocar’ın raporuna göre yeni nesil amiral gemisi sedan modeli, bugüne kadarki en güçlü tamamen elektrikli Audi modeli olacak.

Şu anda RS E-Tron GT, 646 beygir gücüyle markanın en performanslı modeli konumunda.

Yeni Audi A8 hakkında şimdilik hiçbir teknik detay yok. Ancak otomobilin RS E-Tron GT ve RS6 Competition’a kıyasla daha fazla güç üretmesi bekleniyor. Bu sayede Audi, Mercedes-AMG EQS 53 ve BMW i7 M70 ile rekabet edebilecek.

Yeni Audi A8, Audi ve Porsche tarafından geliştirilen Premium Platform Electric (PPE) üzerine inşa edilecek.