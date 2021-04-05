Mart ayında en çok satan model Toyota Corolla oldu

Mart ayında en çok satan model Toyota Corolla oldu

Toyota Corolla, 7 bin 935 adet satışla mart ayında segmentinde en çok satan otomobil olmayı başardı.

Toyota, Türkiye otomotiv pazarındaki son 30 yıllık tarihinde en yüksek aylık satışını gerçekleştirerek kendi rekorunu kırardı. Bu rekor ise Corolla sayesinde geldi. Toyota Corolla, mart ayı ve ilk çeyrekte segmentinde en çok satılan model olmayı başardı.

Mart ayında 2 bin 306’sı hibrit olmak üzere 7 bin 935 adetle Türkiye’de üretilen Corolla tüm rakiplerini geride bırakırken, yılın ilk 3 ayı sonunda da 15 bin 369 adetlik satışa ulaşarak ilk sıraya yerleşti.

MARTTA TOYOTA SATIŞLARI 9 BİNİ AŞTI

Ocak ve şubat aylarında da rekorlar kıran Toyota, mart ayında 9 bin 455 adetlik tarihi rekor satış gerçekleştirirdi ve 2021 yılının ilk çeyreğinde 17 bin 631 adetlik satışa ulaştı.

Toyota’nın rekor mart satışıyla birlikte, yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre satışlarda yüzde 120 artış gerçekleşti.

Toyota’nın mart ayındaki satışlarında hibritlerin oranı yüzde 28 olurken, yılın ilk çeyreğinde de bu oran yüzde 36 olarak kayıtlara yansıdı.

Toyota, Türkiye otomotiv pazarında binek otomobil segmentinde yüzde 11,1, toplam pazarda ise yüzde 9,8 pay aldı.