Mart ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, mart ayında en fazla satış gerçekleştirilen marka ve modeller belli oldu.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Renault, 9 bin 779 adetle ilk sırayı aldı. Bunu 8 bin 744 satışla Fiat ve 6 bin 265 satışla Volkswagen takip etti. Ford 5 bin 68 satışla dördüncü ve Toyota 4 bin 52 satışla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın mart ayında, en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 22 ile Renault oldu. Bunu 5 bin 162 ile VW ve 4 bin 972 satışla Fiat izledi.

Hyundai, 3 bin 550 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Dacia 3 bin 385 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

HAFİF TİCARİDE İLK 5

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 4 bin 153 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 3 bin 772 satışla Fiat ve 1.103 satışla VW izledi. Totoya 941 satışla dördüncü ve Renault 757 satışla beşinci oldu.

Otomobil satışlarında geçen ay 44 markanın yer aldığı listede, Smart ve Lamborghini hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Söz konusu ayda, 2 Bentley, 2 Jaguar, 2 Ferrari, 1 Aston Martin, 18 Maserati ve 88 Porsche satışı gerçekleştirildi.