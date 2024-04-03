Martta Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

Mart ayı verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.
Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.
Elektrikli araç satışları artıyor
Mart ayındaki 5 bin 903'lük satışla 2024'te toplam 14 bin 158 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.
Elektrikli araçların pazar payı ise yüzde 6,07 ile beklentilerin altında kaldı. Elektrikli otomobil satışları ocak-mart döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösterdi.
En çok satılan 10 elektrikli otomobil
Mart ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil şu şekilde:
Togg T10X - 1.319
BMW 5 Serisi - 452
KG-SSANGYONG Torres - 320
MG4 - 305
Hyundai Ioniq 6 - 291
Mercedes EQB - 239
BMW X1 - 229
Volvo XC40 - 220
Renault Megane E-Tech - 208
BYD ATTO 3 - 175
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış