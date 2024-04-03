Martta Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller Mart ayında ülkemizde en çok satılan elektrikli araç modellerini sizler için listeledik.

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Mart ayı verilerine göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti.

Geçen ay otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 87 bin 71 adede ulaşırken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalışla 22 bin 757'ye geriledi.

Elektrikli araç satışları artıyor

Mart ayındaki 5 bin 903'lük satışla 2024'te toplam 14 bin 158 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirildi.

Elektrikli araçların pazar payı ise yüzde 6,07 ile beklentilerin altında kaldı. Elektrikli otomobil satışları ocak-mart döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre 3,5 kat artış gösterdi.

En çok satılan 10 elektrikli otomobil

Mart ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil şu şekilde:

Togg T10X - 1.319

BMW 5 Serisi - 452

KG-SSANGYONG Torres - 320

MG4 - 305

Hyundai Ioniq 6 - 291

Mercedes EQB - 239

BMW X1 - 229

Volvo XC40 - 220

Renault Megane E-Tech - 208

BYD ATTO 3 - 175