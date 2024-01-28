Maserati, elektrikli Levante ve Quattroporte'nin lansmanlarını erteledi Maserati, elektrikli Levante ve Quattroporte'nin lansmanlarını erteleme kararı aldı. Gecikme, Stellantis'in lüks markasının ürün yelpazesinde büyük boşluklar bırakacak.

ensonhaber.com

Maserati'nin elektrikli araç tanıtımlarındaki sıkıntılar devam ediyor. Seçkin Stellantis markası, Levante SUV'un tam elektrikli halefinin, ilk planlanandan iki yıl sonra, 2027'de tanıtılacağını açıkladı.

Ayrıca, yeni nesil Quattroporte sedanın da 2028'de yollarda olacağı duyuruldu.

İtalyan haber medyası, bu ayın başlarında Quattroporte'nin geliştirilmesinin durdurulduğunu bildirmişti.

Perşembe günü yapılan bir basın açıklamasında Maserati, Quattroporte'nin üretileceğini doğruladı ve otomobilin piyasaya sürülmesi için yeni bir tarih verdi.

Geçtiğimiz Aralık ayı sonlarında Maserati CEO'su Davide Grasso, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya "Quattroporte'nin halefinin tamamen elektrikli olacağını ve 2025'in başlarında tanıtılacağını" söylemişti.

Mevcut model artık üretilmiyor

V-6 ve V-8 bezinli motorlara sahip önceki nesil Quattroporte'nin üretimi, Torino'daki Mirafiori fabrikasında 2023'ün dördüncü çeyreğinde sona erdi.

Ghibli orta boy sedanın üretimi de geçen yılın dördüncü çeyreğinde sona erdi. Ghibli'nin değiştirilmeyecek olması bir sonraki Quattroporte'yi Maserati serisindeki tek sedan haline getirecek.

Maserati yaptığı açıklamada, ürün yelpazesinin "2028 yılına kadar yüzde 100 elektrikli" olacağını söyledi.