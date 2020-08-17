Maserati, en hızlı sedan otomobillerini tanıttı

İtalyan otomobil üreticisi Maserati, Ghibli ve Quattroporte modellerinin en hızlı versiyonlarını olan Trofeo serilerini görücüye çıkardı.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, 2018 yılında tanıttığı SUV modeli Levante ile başlattığı Trofeo serisine yeni araçlar eklemeye devam ediyor.

Şirket, Ghibli ve Quattroporte modellerini de Trofeo serisine dahil ederek ürün yelpazesini genişletti.

Trofeo serisi; Quattroporte'de yeşil, Levante'de beyaz ve Ghibli'de kırmızı olmak üzere ülkenin bayrağının renkleriyle yollara çıkıyor.

Ghibli ve Quattroporte Trofeo, gücünü 3,8 litrelik çift turbo beslemeli benzinli V8 üniteden alarak 580 HP güç ve 730 Nm tork üretiyor.





Ghibli ile Quattroporte Trofeo'da da kullanılan çift turbo beslemeli V8 motor, Maranello'da yer alan Ferrari fabrikasında Maserati'nin teknik niteliklerine uygun olarak üretildi.

Ghibli modelinin tarihinde ilk kez kullanılan bu ünite daha önce Quattroporte GTS'de 530 HP'lik versiyonuyla kullanılmıştı.

EN HIZLI MASERATI SEDANLARI OLDU

Bugün gelinen noktada ise 580 HP gücündeki V8 motor, yakıt verimliliği ve emisyon standartlarıyla uyumlu olarak yeni Ghibli ve Quattroporte’de hayat buldu. V8 motor, Ghibli Trofeo ve Quattroporte Trofeo'yu 326 km/s maksimum hız ile bugüne kadar üretilen en hızlı Maserati sedanları yaptı.



