Maserati Grecale, kasımda tanıtılacak

2020 yılının Eylül ayında ilk kez duyurulan Maserati Grecale, pandemi nedeniyle gelen ertelemelerin ardından kasım ayında görücüye çıkacak.

FCA ve PSA'in birleşmesi ile yeni bir markanın altına yerleşen Maserati, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılının Eylül ayında ilk kez duyurulan Maserati Grecale, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Gelen bilgilere göre yeni modelin tanıtım tarihi, 2021 Kasım olarak belirlenmiş durumda. Grecale, Maserati'nin her gün büyüyen SUV pazarı için çıkacak ikinci aracı olacak.

Casus fotoğraflar sayesinde, Grecale'nin uzun ve keskin hatlara sahip burnu ile şık bir SUV olacağını söyleyebiliriz.

Levante'nin tasarım dilini kullanacak olan Grecale, yine oval bir ızgaraya sahip olacak. Arka kısımda dört çıkışlı egzoz sisteminden farklı bir detay görünmüyor olsa da bu bölgede çok büyük sürprizler beklenmiyor.



TEKNİK DETAYLAR

Maserati'nin yeni SUV modeline güç verecek üniteleri hakkındaki detaylar henüz ortaya çıkmadı.

Öte yandan, tahminlere göre giriş seviyesinde 2.0 litrelik yarı hibrit bir motor seçeneği bizleri bekliyor olacak.

MC20'nin kaputunun altında bulunan çift turbolu 3.0 litrelik V6 motor ise opsiyonel güç ünitesi olarak karşımıza çıkacak.

V6 motor 630 bg güç ve 730 Nm tork üretebiliyor, fakat Grecale'de bu gücün daha düşük olması bekleniyor. Otomobille ilgili yeni detayların kasım ayında karşımıza çıkmasını bekliyoruz.

Kaynak: Motor1 Türkiye