Maserati Grecale, temmuzda Türkiye'ye geliyor

Maserati’nin yeni SUV modeli “Grecale”, temmuz ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri...

FCA ve PSA'in birleşmesi ile yeni bir markanın altına yerleşen Maserati, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılının Eylül ayında ilk kez duyurulan Maserati Grecale, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı. Grecale, Maserati'nin her gün büyüyen SUV pazarı için çıkan ikinci aracı oldu.

2021 yılını yüzde 100 büyüme ile Türkiye pazarının en hızlı büyüyen markası olarak kapatan Maserati, Orta-Sınıf Lüks SUV sınıfındaki yeni oyuncusu Grecale ile 2022 yılında da pazar performansını iki katından fazla artırmayı hedefliyor.

Temmuzda ülkemize geliyor

Temmuz ayından itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan Grecale, 530 beygirlik V6 dışında, 300 ve 330 beygirlik iki hibrit motor seçeneğiyle tüm gereksinimleri karşılayacak.

Türkiye fiyatı

Grecale, aynı zamanda sporu ve yüksek performansı seven; dinamik bir yaşam tarzına sahip kullanıcıların da tercihi olacak.

Ülkemize 100 adetlik kota ile gelecek olan Maserati Grecale, 3 milyon 250 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.