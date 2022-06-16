Petrol
119.57
0.89%
Euro
18.047
0.15%
Dolar
17.2864
0.28%
Altın
1.016
0.13%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
380.414
2.47%
BTXN Coin
9.02
-0.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Maserati Grecale, temmuzda Türkiye'ye geliyor

    Maserati’nin yeni SUV modeli “Grecale”, temmuz ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maserati Grecale, temmuzda Türkiye'ye geliyor

    FCA ve PSA'in birleşmesi ile yeni bir markanın altına yerleşen Maserati, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    2020 yılının Eylül ayında ilk kez duyurulan Maserati Grecale, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı. Grecale, Maserati'nin her gün büyüyen SUV pazarı için çıkan ikinci aracı oldu.

    2021 yılını yüzde 100 büyüme ile Türkiye pazarının en hızlı büyüyen markası olarak kapatan Maserati, Orta-Sınıf Lüks SUV sınıfındaki yeni oyuncusu Grecale ile 2022 yılında da pazar performansını iki katından fazla artırmayı hedefliyor.

    Temmuzda ülkemize geliyor

    Temmuz ayından itibaren Türkiye yollarıyla buluşacak olan Grecale, 530 beygirlik V6 dışında, 300 ve 330 beygirlik iki hibrit motor seçeneğiyle tüm gereksinimleri karşılayacak.

    Türkiye fiyatı

    Grecale, aynı zamanda sporu ve yüksek performansı seven; dinamik bir yaşam tarzına sahip kullanıcıların da tercihi olacak.

    Ülkemize 100 adetlik kota ile gelecek olan Maserati Grecale, 3 milyon 250 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

    grecale

    grecale

    grecale

    grecale

    grecale


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü CEO'nun kafayı taktığı koin hızla yükseliyor!
    ApeCoin

    Ünlü CEO'nun kafayı taktığı koin hızla yükseliyor!

    Fatih Karagümrük, Diego Costa'yı istiyor
    Transfer dosyası

    Fatih Karagümrük, Diego Costa'yı istiyor

    Eyüpsultan’da kadına şiddet
    3. Sayfa

    Eyüpsultan’da kadına şiddet

    Görüş Bildir