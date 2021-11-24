Maserati, MC20 modellerini geri çağırıyor

Maserati'nin en yeni ve en yüksek performanslı otomobili MC20, yakıt sızıntısı nedeniyle sorunlar yaşıyor. Marka, geri çağırma işlemini başlattı.

Maserati'nin en yeni ve en yüksek performanslı otomobili MC20, geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılmış ve 2021 Mayıs'ta satışa sunulmuştu.

MC20 modelinde, Maserati tarafından dahili olarak geliştirilen çift turboşarjlı V6 motor var. Araç şimdiye kadar kusursuz görünse de artık yakıt sızıntısı sorunuyla baş etmek zorunda.

YANGIN RİSKİ VAR

Yapılan açıklamalara göre, aracın yakıt sensörünün bulunduğu çerçeve akıntı yaptığı için motorun durmasına sebep oluyor. Daha da önemlisi, yakıt sızıntısı kolay bir şekilde yangına neden sebebiyet verebiliyor.





ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, bu durumdan etkilenen MC20 modelleri için geri çağırma yazısı yayınladı.

Bütün araçların önümüzdeki ayın sonuna kadar toplanması bekleniyor, ancak sorun sadece MC20 modeliyle ilgili olmayabilir.

Yapılan açıklamaya göre, Quattroporte ve Ghibli ile Levante modellerini de MC20 modeli ile birlikte sorundan etkilenebilecek modeller listesine eklendi.