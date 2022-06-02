Maserati MC20'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20'nin Türkiye fiyatı açıklandı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, elektrikli modeli MC20'yi 2020'nin Eylül ayında tanıtmıştı. Şirket, geçtiğimiz günlerde ise MC20 Cielo modelini görücüye çıkardı.

Maserati'nin Nettuno adını verdiği ve kendi elleriyle ürettiği motoru kullanmaya devam eden MC20 Cielo, bu üniteden 630 bg güç ve 730 Nm tork üretebiliyor.

Toplamda 320 km/sa azami hıza sahip olan otomobil, 8 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman kullanıyor.

MC20 Cielo, 2022 yılına özel MC20 ailesinin tüm güncellemeleri ile birlikte geliyor.

Türkiye fiyatları

Markanın yeni süper otomobil MC20 Cielo ve standart MC20, Türkiye'de satışa çıkıyor. Üstü açılabilen MC20 Cielo için 19 milyon 183 bin 675 TL ödemeniz gerekiyor. Aracın ülkemizdeki vergisiz fiyatı ise 5 milyon TL seviyesinde.

Standart MC20'de de durum pek farklı değil. 16 milyon TL'lik fiyat etiketi ile cepleri yakan modelin vergisiz fiyatı 4 milyon TL.



