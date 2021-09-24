Maserati MC20'ye yılın tasarım ödülü verildi

Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20, Avrupa Ürün Tasarım Ödülü (The European Product Design Award) kapsamında ödüle layık görüldü.

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, elektrikli modeli MC20'yi geçtiğimiz yıl eylül ayında görücüye çıkarmıştı.

Yeni otomobile yerleştirilen Nettuno isimli V6 motora, yepyeni teknolojiler ve toplamda 3 versiyon (benzinli, elektrikli ve üstü açılır versiyon) eşlik ediyor.

TASARIM ÖDÜLÜ ALDI

Maserati MC20, uluslararası ürün tasarımcılarının çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kurulan Avrupa Ürün Tasarım Ödülü Organizasyonu (The European Product Design Award) tarafından ödüllendirildi.

Markanın yeni nesil süper spor otomobili; dünya genelinden binlerce heyecan verici tasarım ve yenilikçi ürün arasında jüri tarafından üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Ödülü değerlendiren; Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse, "Amacımız, ilerleyen yıllarda Maserati'de yeni bir dönemi başlatan model olarak hatırlanacak bir otomobil tasarlamaktı.

MC20 ile hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Bu benzersiz projeye gönülden bağlı tüm ekip arkadaşlarımla böylesine önemli bir ödüle layık görüldüğümüz için onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

MASERATI MC 20 NELER SUNUYOR

Herhangi bir elektrik desteği görmeyen benzinli MC20, İtalyan firmanın son 20 yılda kendi geliştirdiği ilk motor olan Nettuno'dan besleniyor.

Bu motor, çift turboya ve duble yanma prensibine sahip 3.0 litrelik V6 tam 630 bg (470 kW) güç, 729 Nm de tork üretebiliyor. 8 ileri çift kavramalı şanzımana eşli araç, 100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken maksimum 323 km/s sürate çıkabiliyor.

Motor hariç tüm bu özellikler elektrikli versiyon için de geçerli, fakat Maserati henüz aracın batarya kapasitesini ve performans verilerini açıklamadı. Sadece 100 km/h sürate 2.8 saniyede ulaşılacağı, 310 km/s azami sürat ve WLTP'ye göre 323 km menzil doğrulandı.

Maserati MC20 standart olarak Maserati'nin yeni Intelligent Asisstant (MIA) adı verilen sisteme sahip 10.3" boyutlu multimedya ekranı ve yine aynı ölçüde dijital gösterge paneliyle geliyor.

Gelmiş geçmiş en kişiselleştirilebilir Maserati bilgi-eğlence sistemine sahip olduğu belirtilen MC20'de araç sahipleri akıllı telefonları ile servis tarihi, güvenlik özellikleri gibi birçok fonksiyona da erişebilecek.