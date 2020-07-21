Maserati'nin ilk hibrit aracı Ghibli tanıtıldı

İtalyan otomobil üreticisi Maserati, marka tarihindeki ilk hibrit model olacak Ghibli'yi görücüye çıkardı.

Son yıllarda elektrikli ve hibrit otomobillere olan yoğun ilgi, lüks otomobil üreticilerinin bile hibrit ve elektrikli araçlara yönelmesini sağladı.

Maserati, İtalya’daki Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 binden fazla Ghibli üretip satarak bu modelde oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Şirket, şimdi de otomobilin hibrit sürümünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

RESMEN TANITILDI

Maserati, Ghibli Hybrid’i küresel çapta düzenlediği online lansmanla tanıttı. Yeni Ghibli, İtalyan markanın tarihindeki ilk hibrit otomobil olacak.

Ghibli Hybrid’in ardından markanın ilk tamamen elektrikli modelleri olan yeni GranTurismo ve GranCabrio ise 2021 yılında görücüye çıkacak.



Maserati; model için performansı iyileştirmeye, yakıt tüketimini ve emisyonları azaltmaya yönelik bir hibrit bir çözüm seçerken, kullanılan hibrit teknoloji hareket halindeyken otomobilin biriktirdiği kinetik enerjiden faydalanarak onu geri kazanıyor.

Ayrıca yavaşlama ve frenleme sırasında ise elektrik enerjisine dönüştürüp aküye depoluyor.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Ghibli Hybrid’de bulunan sıralı dört silindirli 2.0 litre hacimli turbo benzinli motor, yavaşlama ve fren anında kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlayan 48 volt beslemeli elektrikli sistem ile destekleniyor.

Maserati’nin 48 volt hibrit sistemi ise BSG (kayış marş jeneratörü), batarya, eBooster ve bir adet DC/DC dönüştürücü olmak üzere 4 ana bileşenden oluşuyor.

1.500 d/d’da 450 Nm tork üreten 330 HP gücündeki motor, yeni Ghibli Hybrid’e sadece 5,7 saniyede 100 km’ye ulaşma ve 255 km/s maksimum hıza ulaşma imkanını tanıyor.







EKİM AYINDA TÜRKİYE'DE

Dünyaca ünlü İtalyan otomobil devi Maserati, tarihindeki ilk hibrit modeli Ghibli’yi Türkiye’ye getirmeye karar verdi.

Maserati Türkiye tek temsilcisi Fer-Mas'tan yapılan açıklamada, Maserati hibrit Ghibli'nin ekim ayında Türkiye'de satışa çıkacağı belirtildi.