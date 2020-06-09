Maserati'nin ilk hibrit aracı Ghibli, Türkiye'ye geliyor

İtalyan otomobil üreticisi Maserati, marka tarihindeki ilk hibrit model olacak Ghibli'yi Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

Son yıllarda elektrikli ve hibrit otomobillere olan yoğun ilgi, lüks otomobil üreticilerinin bile hibrit ve elektrikli araçlara yönelmesini sağladı.

Maserati, İtalya’daki Giovanni Agnelli Fabrikası’nda 100 binden fazla Ghibli üretip satarak bu modelde oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. Şirket, şimdi de otomobilin hibrit sürümünü satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeni Ghibli, İtalyan markanın tarihindeki ilk hibrit otomobil olacak.

Dünyaca ünlü İtalyan otomobil devi Maserati, tarihindeki ilk hibrit modeli Ghibli’yi Türkiye’ye getirneye karar verdi.

EKİM AYINDA TÜRKİYE'DE

Maserati Türkiye tek temsilcisi Fer-Mas'tan yapılan açıklamada, Maserati hibrit Ghibli'nin ekim ayında Türkiye'de satışa çıkacağı belirtildi.