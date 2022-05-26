MASFED'den otomobil fiyatlarını düşürecek öneriler

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomobil fiyatlarının nasıl düşeceği ve piyasanın nasıl rahatlayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, aylar geçmesine rağmen sıfır araç üretimini etkiliyor.

Öte yandan, ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle sıfır araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, kurun dalgalı seyri ve üretimden kaynaklı sıkıntıların sıfır otomobil fiyatlarına yansıdığını, bunun da ikinci ele talebi arttırarak fiyatların yükselmesine sebep olduğunu ifade etti.

"Orta segment araçlar 300 binden başlıyor

Orta segment bir ikinci el aracın 300 – 350 bin TL aralığında olduğunu belirten Erkoç, ''Bugün dar gelirli bir vatandaşın alıp sanayide bakım yaptırarak bineceği bir aracın fiyatı dahi 100 bin TL’den başlıyor. Orta segment arabaların başlangıç fiyatı 300 bin TL.

Bankalar 24, 36, 48 ay vade yapıyordu, vade oranları düşürüldü. Maliyetler ve taksitli ödemelerin rakamları yükselirken, vade oranlarında düşüşler oldu.

Alınan sabit maaşlar bu taksitleri ödeyemez hale geldi. İnsanlar şimdi mümkün olduğu kadarıyla mevcuttaki arabalarının tamiratını, bakımını yaptırıp idare etmeye çalışıyor." diye konuştu.

"ÖTV indirimi yapılmalı"

Dünyada pek çok ülkede otomobilden yüksek oranlı vergi alınmadığını işaret eden Erkoç, piyasalar hareketlenene kadar ÖTV indirimi yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ÖTV oranlarının çok yüksek olduğunu belirten Erkoç, “Zaman zaman matrah ayarlaması yapılıyor ancak bu ayarlama kurun yükselmesiyle piyasaya etkisini kaybediyor. ÖTV indirimi yapılırsa vatandaşın satın alma gücü artacak, piyasa hareketlenecektir.” dedi.

Bayilerde sıfır araç bulunmadığını aktaran Erkoç, "Örneğin kırmızı ete, buğdaya, arpaya ihtiyacımız olduğu zaman, arz talebi karşılamadığında yurt dışından ithal edebiliyoruz.





"İkinci el oto ithalatına müsaade edilmeli"

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse piyasaların rahatlayacağını düşünüyoruz.

Şu an arz talebi karşılamadığı için ister istemez fiyatlar yükseliyor; enflasyonun da artmasıyla vatandaş ihtiyacını gideremiyor.

Geçici olarak yapılacak bu uygulamayla araç tedarik sorunu ortadan kalkacağı için fiyat yükselişinin önüne geçilebilir, hatta fiyatlarda düşüş olabilir.'' diyerek sözlerini tamamladı.