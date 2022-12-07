Matrah düzenlemesiyle fiyatı düşen Fiat Egea zamlandı

Fiat Egea fiyat listesi, aralık ayına özel olarak Fiat tarafından yeniden güncellendi. İşte Egea modellerinin yeni fiyatları...

Fiat Egea fiyat listesi, İtalyan otomobil üreticisi Fiat tarafından aralık ayına özel olarak yayınlandı. Aralık ayında, birçok modelde olduğu gibi Egea'ya da zam geldi.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, geçtiğimiz haftalarda yapılan ÖTV matrah güncellemesinden sonra büyük bir indirim almıştı.

Aralık ayına giriş yapmamızla birlikte markalar, sıfır araç fiyatlarına zam yapmaya başladı. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde ÖTV düzenlemesi ile gelen fiyat indirimleri erimiş oldu.

Fiat Egea'ya zam

Düzenleme sonrası en ucuz Egea Sedan fiyatı 402 bin TL'den 355 bin 800 TL'ye gerilemişti. Ancak bu durum uzun sürmedi ve Aralık 2022'de gelen ilk zamla birlikte başlangıç seviyesi 364bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Egea fiyat listesi - Aralık 2022

Easy 1.4 Fire 95 HP

Matrah öncesi: 402 bin 900 TL

Matrah sonrası: 355 bin 800 TL

Yeni zamlı fiyat: 364 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP

Matrah öncesi: 532 bin 900 TL

Matrah sonrası: 473 bin 800 TL

Yeni zamlı fiyat: 515 bin 900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP

Matrah öncesi: 464 bin 900 TL

Matrah sonrası: 387 bin 800 TL

Yeni zamlı fiyat: 391 bin 900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP