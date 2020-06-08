Mayıs ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Mayıs ayında en çok satan ikinci el otomobiller

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) INDICATA verilerine göre, mayıs ayında en çok satış gerçekleştiren otomobil modellerini sizler için derledik.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle otomobil sektörü, oldukça zor durumda kaldı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en ağır etkilenen İtalya'nın yanı sıra, mart ayının son iki haftasında diğer Avrupa ülkelerinin ikinci el araç pazarında da keskin bir düşüş gözlemlendiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

2019 yılının Aralık ayından 2020’nin Mayıs ayına kadar olan dönemde, tüketici yeniden ikinci ele yönelirken ikinci el fiyatları artmaya devam etti.

Ancak fiyat artışına rağmen ikinci el otomobillere olan talep her geçen gün artıyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) INDICATA verilerine dayandırılarak hazırlatılan ikinci el online pazar raporuna göre, geçen ay Türkiye ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 20 adet satış gerçekleşti.

Bunların 139 bin 494'ü binek araç, 36 bin 526'sı ise hafif ticari araçlardan oluştu. Satışlar içinde binek araçların payı yüzde 79, hafif ticari araçların payı yüzde 21 olarak belirlendi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 38'LİK ARTIŞ

Satışlarda geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 17, Nisan 2020'ye göre yüzde 38'lik artış kaydedildi.

Bu yılın ilk 5 aylık döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 757 bin 899 adet oldu.

MAYISTA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

Bu yılın mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 26 bin 532 adetle Volkswagen oldu. VW'yi, 23 bin 94 adetle Renault ve 18 bin 512 adetle Ford takip etti.

Bunları 17 bin 248 adetle Fiat, 10 bin 828 adetle Opel, 8 bin 806 adetle Mercedes-Benz, 8 bin 752 adetle BMW, 8 bin 432 adetle Hyundai, 8 bin 142 adetle Peugeot ve 6 bin 564 adetle de Toyota izledi.



Bu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 78'ini oluşturdu.

MAYISTA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Mayıs ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeline baktığımızda, zirvede pek bir değişikliğin olmadığını görüyoruz.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 7 bin 324 adetle yine liderlik koltuğunda otururken, Passat'ı 5 bin 782 adetle Renault Clio ve 5 bin 512 adetle Ford Focus izledi.

Ardından 5 bin 416 adetle Opel Astra, 5 bin 210 adetle Renault Megane, 4 bin 502 adetle Renault Fluence, 4 bin 472 adetle Toyota Corolla, 3 bin 568 adetle Renault Symbol, 3 bin 446 adetle VW Polo ve 3 bin 392 adetle de VW Golf sıralandı.