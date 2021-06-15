Mayıs ayının SUV lideri Peugeot oldu

Peugeot, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydederken, mayıs ayını 'SUV pazarının lideri' olarak tamamladı.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Peugeot, yılın ilk 5 ayında toplam satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme kaydederken, mayıs ayında SUV pazarının liderli oldu.

1971 ADET SUV SATTI

Peugeot'nun SUV sınıfındaki temsilcileri Peugeot SUV 2008, Peugeot SUV 3008 ve Peugeot SUV 5008, geçen ay 1.971 adetlik toplam satışa ulaşarak yüzde 13,9 pazar payı elde etti. Şirket, bu sonuçla Türkiye pazarında hızla yükselen SUV sınıfında mayıs ayını zirvede tamamladı.

Peugeot SUV 2008 ise hem mayısta hem de ilk 5 ay toplamında B-SUV pazarının en çok tercih edilen modeli olarak öne çıkarken, Peugeot SUV 2008, ocak-mayıs döneminde kendi sınıfında yüzde 17,4 pazar payı ile zirvede yer aldı.