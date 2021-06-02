Mayısta en çok satan ikinci el otomobiller

Mayısta en çok satan ikinci el otomobiller

Cardata verilerine göre, mayıs ayında en çok satış gerçekleştiren otomobil modellerini sizler için derledik.

Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında, talebin haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor.

Otomotiv pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ocak-Nisan döneminin tamamında aylık ortalama 65 bin adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 260 bin adet binek ve hafif ticari aracın satışı yapılarak geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış kaydedildi.

"YAZ AYLARINDA SIFIR ARAÇ TALEBİ AZALACAK"

Bu aslında beklenen bir şeydi. Ötelenen talebin etkisi, artan mobilite ihtiyacının yansıması ve sürekli artan fiyatlardan etkilenmemek için tüketici yılın ilk yarısında adeta sıfır araca koştu. Ancak, döviz kurlarında süren artış, faiz oranlarının yüksekliği ve çip krizinin de etkisiyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını tahmin ediyoruz.

Haziran ayından itibaren sıfır araç fiyatlarındaki artışın daha belirgin olacağı bir gerçek. Yine de mayıs-eylül döneminde aylık ortalama sıfır kilometre araç satış adetlerinin 35 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

MAYISTA EN ÇOK SATAN İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

Cardata verilerine göre, mayıs ayında en çok satan ikinci el otomobiller şu şekilde:

Renault Megane -5 DCI - Touch - Dizel-Otomatik

Fiat Egea- 3 MultiJet - Easy - Dizel - Manuel

VW Passat - 6 TDI - Comfortline - Dizel - Otomatik

Renault Symbol 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

Fiat Linea 1.3 MultiJet Pop Dizel Manuel

Renault Clio 1.5 DCI Joy Dizel Manuel

VW Polo 1.4 TDI Comfortline Dizel Otomatik

Peugeot 301 1.6 HDI Active Dizel Manuel

Renault Fluence 1.5 DCI Touch Dizel Otomatik

Ford Focus 1.5 TDCI Trend X Dizel Otomatik

Küresel çip krizinin sıfır araç tedarikinde yaşattığı sorunlara da değinen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Çip krizinin uzun süre daha gündemimizde olması bekleniyor. Yurtdışında birçok fabrikanın bu kriz nedeniyle üretime ara verdiği haberlerini alıyoruz.

"İKİNCİ EL FİYATLARI ARTABİLİR"

Her gün bu fabrikalara yenileri ekleniyor. Bu krizin devam etmesi, cebinde parası olup bu dönemde sıfır kilometre bir araç satın almak isteyen vatandaşları ikinci el araç satın almaya yönlendirecektir. Talebin artmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında da artış olacaktır." dedi.

