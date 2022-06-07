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    Mayısta ikinci el oto fiyatları yüzde 27 arttı

    Indicata pazar verilerine göre, mayısta ikinci el araç pazarında fiyatlar yüzde 27 artış gösterdi.
    • 07.06.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:37
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    Mayısta ikinci el oto fiyatları yüzde 27 arttı

    Rusya-Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, artan dolar kuru ve sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılardan dolayı, ikinci el araç fiyatları artmaya devam ediyor.

    Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor.

    Autorola Genel Müdür Yardımcısı Aslı Göker, Autorola’nın yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerinin birleşiminden oluşan ikinci el araç fiyatlama ve pazar analizi yazılımı Indicata'nın fiyat analizini paylaştı.

    Satışlar yüzde 14 düştü

    AA'da yer alan habere göre, ikinci el pazarında 2022 yılının ilk 3 ayında durgun bir pazar yaşandığını belirten Göker, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında satışların yüzde 14 seviyelerinde gerilediğini gördükleri bu dönemde araç fiyatlarında da çok büyük bir değişim yaşanmadığını anımsattı.

    otomo0tiv

    Fiyatlar yüzde 27 arttı

    Göker, nisan ayı itibarıyla hareketliliğin artmasının araç fiyatlarına da yüzde 4 civarında bir artış olarak yansıdığını anımsatarak, "Mayıs ayına gelindiğinde Türkiye toplam pazarında satışların yüzde 98’ini gerçekleştiren 32 markanın 260 modeline ait 2 bin 600 varyantının analizinde, tüm segmentlerde ortalamada yüzde 27 fiyat artışının olduğunu, en çok artışın B ve C segmentlerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

    Fiyatı en çok artan otomobil markaları

    İkinci el satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştiren ilk 10 markanın mayıs ayında gerçekleşen ortalama fiyat artışları ele alındığında, Mercedes ve Peugeot modellerinde yüzde 28; VW, Renault ve Hyundai modellerinde yüzde 27, Opel ve Toyota modellerinde yüzde 26, Fiat ve Ford modellerinde yüzde 25, BMW modellerinde yüzde 24 artış görüldüğü bilgisi paylaşıldı.


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