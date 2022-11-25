Mazda, 11 milyar dolarlık elektrikli araç planlarını açıkladı

Mazda, Mazda, araçlarını elektrikli hale getirmek için 11 milyar dolar yatırım yapacak

Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Mazda, araçlarını elektrikli hale getirmek için 11 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Şirket, ayrıca elektrikli araçlar için satış hedefini 2030 yılına kadar toplam küresel satışlarının yüzde 40'ına kadar yükseltti.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Akira Koga, gazetecilere verdiği demeçte, yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımın ortaklarıyla birlikte yapılacağını ve araştırma ve geliştirme için kullanılacağını söyledi.

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Koga, ayrıntılı bir yatırım takvimi vermeyi reddetti ve elektrikli araçların ne kadar hızlı popüler hale geldiğine bağlı kalacaklarını ekledi.