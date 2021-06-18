Mazda, 2025 yılına kadar 8 adet elektrikli ve hibrit model tanıtacak

Mazda, 2025 yılına kadar 8 adet elektrikli ve hibrit model tanıtacak

2022-2025 yılları arasında ilk adımda beş adet hibrit Mazda modeli tanıtılacak. Ardından da üç yeni tamamen elektrikli Mazda satışa sunulacak.

Son yıllarda birçok marka, tamamen elektrikli otomobillere geçmek için dev yatırımlar yapıyor.

Bu markalardan biri olan Japon üretici Mazda, elektrikli araçlar için yol haritasını paylaştı. 2050 yılında karbon nötr bir marka olmak adına önemli adımlar atacak olan Japon üretici, yavaş yavaş ürün gamını tamamen elektriklendirecek.

Özellikle önümüzdeki yıllarda Mazda'nın bu konuda daha net adımlar attığını göreceğiz.

8 YENİ HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ TANITACAK

2022-2025 yılları arasında ilk adımda tam beş adet hibrit Mazda modeli karşımıza çıkacak. Bu beş modele ek olarak, üç adet de tamamen elektrikli model, markanın ürün gamına katılacak.

Bu ürünlerin neredeyse tamamı ilk olarak Japonya'da, daha sonra dünyanın geri kalanında satışa sunulacak. Aynı süreçte eski modellerin, yeni yarı hibrit motor seçeneklerine kavuşması da bekleniyor.

SKYACTIV EV adındaki platform, Mazda'nın elektrikli otomobiller için tasarladığı ilk mimari olacak. 2025 yılı itibariyle ilk kez bir aracın omurgası olacak aşağıdaki tasarım, daha sonra pek çok modelin de altyapısı olarak görev yapacak.

Japon üretici, zaman ve kaynaklarının bir kısmını da otonom sürüş teknolojilerine ayırmayı amaçlıyor. "Mazda Co-Pilot Concept" isimli bu teknoloji, 2022 ile birlikte yeni nesil Mazda modellerinde karşımıza çıkmaya başlayacak.