Euro
10.3477
-0.48%
Dolar
8.6868
-0.37%
Altın
499.61
0.5%
Borsa
1.414
0%
Bitcoin
327.222
-3.60%
EXEN Coin
31.75
-3.52%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Mazda, 2025 yılına kadar 8 adet elektrikli ve hibrit model tanıtacak

    2022-2025 yılları arasında ilk adımda beş adet hibrit Mazda modeli tanıtılacak. Ardından da üç yeni tamamen elektrikli Mazda satışa sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mazda, 2025 yılına kadar 8 adet elektrikli ve hibrit model tanıtacak

    Son yıllarda birçok marka, tamamen elektrikli otomobillere geçmek için dev yatırımlar yapıyor.

    Bu markalardan biri olan Japon üretici Mazda, elektrikli araçlar için yol haritasını paylaştı. 2050 yılında karbon nötr bir marka olmak adına önemli adımlar atacak olan Japon üretici, yavaş yavaş ürün gamını tamamen elektriklendirecek.

    Özellikle önümüzdeki yıllarda Mazda'nın bu konuda daha net adımlar attığını göreceğiz.

    8 YENİ HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ TANITACAK

    2022-2025 yılları arasında ilk adımda tam beş adet hibrit Mazda modeli karşımıza çıkacak. Bu beş modele ek olarak, üç adet de tamamen elektrikli model, markanın ürün gamına katılacak.

    Bu ürünlerin neredeyse tamamı ilk olarak Japonya'da, daha sonra dünyanın geri kalanında satışa sunulacak. Aynı süreçte eski modellerin, yeni yarı hibrit motor seçeneklerine kavuşması da bekleniyor.

    mazda

    SKYACTIV EV adındaki platform, Mazda'nın elektrikli otomobiller için tasarladığı ilk mimari olacak. 2025 yılı itibariyle ilk kez bir aracın omurgası olacak aşağıdaki tasarım, daha sonra pek çok modelin de altyapısı olarak görev yapacak.

    Japon üretici, zaman ve kaynaklarının bir kısmını da otonom sürüş teknolojilerine ayırmayı amaçlıyor. "Mazda Co-Pilot Concept" isimli bu teknoloji, 2022 ile birlikte yeni nesil Mazda modellerinde karşımıza çıkmaya başlayacak.

    mazda

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir