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    Mazda 520 bin otomobili geri çağırıyor

    Mazda, arızalı bir yakıt pompası bileşeni nedeniyle ülke içinden 40 bin, yurt dışından 480 binden fazla aracı geri çağıracağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 09:28
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    Mazda 520 bin otomobili geri çağırıyor

    Japonya merkezli otomobil üreticisi Mazda, dünya genelindeki binlerce kullanıcısını ilgilendiren bir karar aldı.

    Şirket, arızalı bir yakıt pompası bileşeni nedeniyle ülke içinden 40 bin, yurt dışından 480 binden fazla aracı geri çağıracağını duyurdu.

    ETKİLENEN MODELLER

    Kararın Nisan 2018 ile Ağustos 2019 arasında üretilen dokuz modeli kapsadığı belirtilirken, bunlara Demio kompakt ve Japonya dışında Mazda2 ve Mazda3 olarak bilinen Axela Sedan modellerinin de dahil olduğu ifade edildi.

    MAZDA

    Öte yandan, söz konusu teknik kusurla bağlantılı herhangi bir kaza bildirimi yapılmadığı öğrenilirken, aracın seyir halindeyken beklenmedik bir şekilde hız kaybettiği veya motorun çalışmadığı 34 vakanın firmaya rapor edildiği açıklandı.

    Yedek parça tedarikinin tamamlanmasının ardından geri çağrılacak araçların onarımına başlanacağı bildirildi.

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